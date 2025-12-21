Duro scontro Okoye-Kean, il portiere espulso. FOTO

 Fiorentina-Udinese, scontro Kean-Okoye, il portiere espulso. La ricostruzione | Sky Sport
Fiorentina-Udinese, scontro Kean-Okoye, il portiere espulso. La ricostruzione

In avvio di partita, un episodio che cambia gli equilibri: al 7' Kean lanciato verso la porta viene abbattuto da Okoye in uscita. Il portiere dell’Udinese prende il pallone con le mani fuori area e poi atterra l’attaccante colpendolo duramente al ginocchio. Kean, rimasto a terra dolorante, è stato subito soccorso dallo staff ma è poi riuscito a rientrare in campo (segnando poi una doppietta e uscendo al 70'). Okoye è stato espulso, Kabasele ha lasciato il posto al secondo portiere Sava

SCONTRO KEAN-OKOYE: VIDEO

