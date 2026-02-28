Col Lecce alla 27^ giornata arriva la prima rete in Serie A per Jesus Rodriguez, l’attaccante spagnolo che fino a ora era il giocatore ad aver calciato più volte verso la porta senza riuscire a segnare. Al 40° tentativo, il classe 2005 trova il gol del 2-1 in Como-Lecce e mette fine al suo digiuno. Ma in questo campionato ci sono ancora degli attaccanti fermi a quota zero: scoprili nella gallery

