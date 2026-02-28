Serie A 2025-2026, gli attaccanti senza gol: Jesus Rodriguez si sblocca dopo 1361 minuti
Col Lecce alla 27^ giornata arriva la prima rete in Serie A per Jesus Rodriguez, l’attaccante spagnolo che fino a ora era il giocatore ad aver calciato più volte verso la porta senza riuscire a segnare. Al 40° tentativo, il classe 2005 trova il gol del 2-1 in Como-Lecce e mette fine al suo digiuno. Ma in questo campionato ci sono ancora degli attaccanti fermi a quota zero: scoprili nella gallery
- L’attaccante spagnolo ha trovato la sua prima rete in Serie A dopo 23 partite, segnando il gol del 2-1 in Como-Lecce. Il classe 2005 era il giocatore ancora a secco con il maggior numero di tiri tentati in campionato: ce ne sono voluti 40 per sbloccarsi! Non si tratta comunque dei suoi primi gol in Italia: aveva già segnato due reti in Coppa Italia.
- 0 gol in 420 minuti (13 partite)
- 0 gol in 507 minuti (15 partite)
- 0 gol in 536 minuti (18 partite)
- 0 gol in 627 minuti (9 partite)
- 0 gol in 707 minuti (16 partite)
- 0 gol in 894 minuti (25 partite)
- 0 gol in 1636 minuti (25 partite)
- Antonino Gallo (Lecce): ha segnato l'ultima rete a gennaio 2022 in Serie B contro la Cremonese
- Sebastian Walukiewicz (Sassuolo): ha segnato l'ultima rete ad aprile 2019 in Polonia
- Valentino Lazaro (Torino): ultima rete segnata ad aprile 2021 in Bundesliga
- Marin Pongracic (Fiorentina): 0 gol in 6998 minuti (Ultima rete: doppietta nel maggio 2020 in Bundesliga)
- 6. Filippo Romagna (Sassuolo): la sua ultima rete è stata segnata a novembre 2015 con la Juventus Primavera
- 7. Marcus Pedersen (Torino): ultima rete in febbraio 2023 in Eredivisie
- 8. Kialonda Gaspar (Lecce): non segna da agosto 2024 in Coppa Italia
- 9. Yunus Musah (Atalanta): ha segnato l'ultima rete a ottobre 2024 con la nazionale USA