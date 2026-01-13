Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Lecce, le probabili formazioni

Serie A

Inter e Lecce si sfidano a San Siro nel recupero della 16^ giornata di Serie A: match in programma mercoledì 14 gennaio alle 20.45. Chivu con Acerbi al centro della difesa. Zielinski in mezzo con Sucic e Mkitharyan ai lati. Carlos Augusto dal 1' a sinistra. In avanti Esposito favorito su Thuram per affiancare Bonny. Di Francesco con Siebert al posto dello squalificato Gaspar in difesa. Turno di stop anche per Banda. In avanti il tridente Pierotti-Stulic-Sottil. Ecco le probabili formazioni

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centro destra
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centro sinistra
pubblicità
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
esterno sinistro
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante
pubblicità
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. All. Chivu

  • Giornata di riposo per i nerazzurri alla vigilia del recupero della 16^ giornata contro il Lecce
  • Atteso l'esito degli esami al polpaccio per Calhanoglu
  • In difesa Acerbi titolare con Bisseck e Bastoni davanti a Sommer
  • A centrocampo Sucic e Mkitharyan ai lati di Zielinski. A sinistra Carlos Augusto per Dimarco. Conferma per Luis Henrique a destra
  • Bonny titolare in avanti: al suo fianco Pio Esposito in vantaggio su Thuram
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
pubblicità
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Mohamed Kaba
Mohamed Kaba
mezzala destra
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
mezzala sinistra
pubblicità
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
centravanti
pubblicità
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
ala sinistra

Le scelte di Di Francesco

LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel. Gallo; Keba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

  • Banda e Gaspar - espulsi nel match contro il Parma - squalificati per il recupero della 16^ giornata contro l'Inter
  • In difesa Siebert titolare al fianco di Tiago Gabriel davanti a Falcone. Conferme per Veiga e Gallo sulle fasce
  • Keba-Coulibaly-Maleh dal 1' a centrocampo nel 4-3-3 di Di Francesco, che può anche diventare 4-2-3-1
  • Tridente offensico Pierotti-Stulic-Sottil

Serie A: Altre Notizie

Spalletti: "I due rigori di oggi non c'erano"

Serie A

L'allenatore della Juve commenta il  successo della sua squadra che avvicina i bianconeri...

Rigori Juve-Cremonese: uno revocato dopo Review

juve-cremonese

Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di...

13 mesi di inibizione per Zappi, presidente AIA

arbitri

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri...

Zaniolo, ok l'intervento di pulizia al ginocchio

udinese

Il giocatore dell'Udinese si è sottoposto a un intervento di pulizia meniscale del ginocchio...

Napoli, per Meret nuovo infortunio in allenamento

Serie A

Alex Meret si ferma ancora: il Napoli ha comunicato che, in allenamento, il portiere azzurro ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE