Inter e Lecce si sfidano a San Siro nel recupero della 16^ giornata di Serie A: match in programma mercoledì 14 gennaio alle 20.45. Chivu con Acerbi al centro della difesa. Zielinski in mezzo con Sucic e Mkitharyan ai lati. Carlos Augusto dal 1' a sinistra. In avanti Esposito favorito su Thuram per affiancare Bonny. Di Francesco con Siebert al posto dello squalificato Gaspar in difesa. Turno di stop anche per Banda. In avanti il tridente Pierotti-Stulic-Sottil. Ecco le probabili formazioni
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. All. Chivu
- Giornata di riposo per i nerazzurri alla vigilia del recupero della 16^ giornata contro il Lecce
- Atteso l'esito degli esami al polpaccio per Calhanoglu
- In difesa Acerbi titolare con Bisseck e Bastoni davanti a Sommer
- A centrocampo Sucic e Mkitharyan ai lati di Zielinski. A sinistra Carlos Augusto per Dimarco. Conferma per Luis Henrique a destra
- Bonny titolare in avanti: al suo fianco Pio Esposito in vantaggio su Thuram
Le scelte di Di Francesco
LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel. Gallo; Keba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
- Banda e Gaspar - espulsi nel match contro il Parma - squalificati per il recupero della 16^ giornata contro l'Inter
- In difesa Siebert titolare al fianco di Tiago Gabriel davanti a Falcone. Conferme per Veiga e Gallo sulle fasce
- Keba-Coulibaly-Maleh dal 1' a centrocampo nel 4-3-3 di Di Francesco, che può anche diventare 4-2-3-1
- Tridente offensico Pierotti-Stulic-Sottil