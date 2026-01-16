Sai quali sono gli attaccanti ancora a secco di gol in questo campionato di Serie A fra quelli che hanno giocator di più? E invece i 9 giocatori (ancora in attività) che in carriera non hanno mai fatto un gol in Serie A pur avendo giocato almeno una stagione intera? La risposta ce l'ha data la pagina Instagram 'Kickest'...

IL CALENDARIO DELLA 21^ GIORNATA DI SERIE A