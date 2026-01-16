Attaccanti Serie A senza gol: i casi di quest'anno e i record storici
Sai quali sono gli attaccanti ancora a secco di gol in questo campionato di Serie A fra quelli che hanno giocator di più? E invece i 9 giocatori (ancora in attività) che in carriera non hanno mai fatto un gol in Serie A pur avendo giocato almeno una stagione intera? La risposta ce l'ha data la pagina Instagram 'Kickest'...
- 0 gol in 284 minuti
- 0 gol in 449 minuti
- 0 gol in 501 minuti
- 0 gol in 627 minuti
- La punta centrale più in alto in questa classifica: 0 gol in 640 minuti
- 0 gol in 815 minuti
- 0 gol in 928 minuti
- L'ala spagnola di Fabregas è il giocatore offensivo in campo per più tempo ancora a secco in questa stagione: 0 gol in 1087 minuti
- 1. Antonino Gallo (Lecce): 0 gol in 9105 minuti (Ultima rete: gennaio 2022 in Serie B). La cifra equivale a oltre 100 partite e due campionati e mezzo senza segnare
- 2. Sebastian Walukiewicz (Sassuolo): 0 gol in 9091 minuti (Ultima rete: aprile 2019 in Polonia)
- 3. Valentino Lazaro (Torino): 0 gol in 7351 minuti (Ultima rete: aprile 2021 in Bundesliga)
- 4. Marin Pongracic (Fiorentina): 0 gol in 6998 minuti (Ultima rete: doppietta nel maggio 2020 in Bundesliga)
- 5. Evan N’Dicka (Roma): 0 gol in 6886 minuti (Ultima rete: settembre 2025 in Europa League)
- 6. Filippo Romagna (Sassuolo): 0 gol in 5087 minuti (Ultima rete: novembre 2015 con la Juventus Primavera)
- 7. Marcus Pedersen (Torino): 0 gol in 3984 minuti (Ultima rete: febbraio 2023 in Eredivisie)
- 8. Kialonda Gaspar (Lecce): 0 gol in 3763 minuti (Ultima rete: agosto 2024 in Coppa Italia)
- 9. Yunus Musah (Atalanta): 0 gol in 3377 minuti (Ultima rete: ottobre 2024 con la nazionale USA)