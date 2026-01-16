 Attaccanti Serie A senza gol: i casi di quest'anno e i record storici | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Attaccanti Serie A senza gol: i casi di quest'anno e i record storici

la statistica fotogallery
10 foto
©Getty

Sai quali sono gli attaccanti ancora a secco di gol in questo campionato di Serie A fra quelli che hanno giocator di più? E invece i 9 giocatori (ancora in attività) che in carriera non hanno mai fatto un gol in Serie A pur avendo giocato almeno una stagione intera? La risposta ce l'ha data la pagina Instagram 'Kickest'...

IL CALENDARIO DELLA 21^ GIORNATA DI SERIE A

ALTRE FOTOGALLERY

Ratkov è della Lazio: le ufficialità in Serie A

Calciomercato

La finestra di mercato di gennaio si è aperta e la Serie A inizia a piazzare i suoi colpi:...

4 foto

I più preziosi al mondo: Yamal vale quasi 350 mln!

CIES

L'Osservatorio sul calcio, il Cies, ha stilato la classifica dei giocatori più preziosi al mondo...

20 foto

Kalimuendo riparte dall'Eintracht in prestito

Calciomercato

Dopo sei mesi deludenti in Premier, inizia una nuova avventura per Kalimuendo che si trasferisce...

18 foto

Akanji in stile anni '70: I look dei calciatori

mani nei capelli

Akanji si è presentato ai microfoni di Sky Sport con un taglio anni '70, diverso dai capelli...

65 foto

Falcao torna ai Millonarios: tutti gli svincolati

Calciomercato

Ritorno a casa per Radamel Falcao che ha firmato con i MIllonarios fino a giugno. Nuova avventura...

26 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Dovbyk costretto ad operarsi: stop di due mesi

    roma

    La Roma perde Artem Dovbyk per almeno due mesi. La lesione al tendine della coscia sinistra...

    Il calendario della 21^ giornata di Serie A

    guida tv

    Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio, su Sky e NOW, la 21^ giornata di Serie A con 3 gare in...

    Dove vedere Como-Milan

    guida tv

    La partita tra Como e Milan, recupero della 16^ giornata di Serie A, si gioca giovedì 15 gennaio...