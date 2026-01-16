Con i recuperi della 16^ giornata si è chiuso ufficialmente il girone d'andata di Serie A. Ma quanto costa fare un punto nel nostro campionato? Di seguito la classifica che traccia un bilancio tra quanto hanno speso le big sul mercato e i risultati ottenuti sul campo a metà stagione. Il Bologna di Italiano è il club più virtuoso in questo senso, mentre in fondo c'è una delle grandi delusioni (finora) della stagione...

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE