Quanto è costato un punto in Serie A nel girone d'andata? La classifica dei top club
Con i recuperi della 16^ giornata si è chiuso ufficialmente il girone d'andata di Serie A. Ma quanto costa fare un punto nel nostro campionato? Di seguito la classifica che traccia un bilancio tra quanto hanno speso le big sul mercato e i risultati ottenuti sul campo a metà stagione. Il Bologna di Italiano è il club più virtuoso in questo senso, mentre in fondo c'è una delle grandi delusioni (finora) della stagione...
- Il costo rosa è un dato che si calcola sommando il totale degli stipendi che il club deve pagare ai calciatori con la spesa per gli ammortamenti dei cartellini, oltre ad eventuali spese per i prestiti onerosi.
- In questa gallery, i dati che verranno presentati (rilevati da Calcio e Finanza) riguardano le spese sostenute dalle big del nostro campionato fino al termine del girone di andata (19^ giornata), che corrispondono alla metà della spesa complessiva prevista dai club durante la stagione.
- Costo rosa: 43,85 milioni di euro
- Punti raccolti nel girone di andata; 29
- Costo per punto: 1,51 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (7^): +6
- Costo rosa parziale: 52,50 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone d'andata: 33
- Costo per punto: 1,59 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (6^): +4
- Costo rosa parziale: 98,35 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone di andata: 45
- Costo per punto: 2,19 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (1^): -2
- Costo rosa parziale: 54,65 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone di andata: 25
- Costo per punto: 2,19 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (9^): +5
- Costo rosa parziale: 94,30 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone di andata: 42
- Costo per punto: 2,25 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (2^): -3
- Costo rosa parziale: 81,70 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone di andata: 36
- Costo per punto: 2,27 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (5^): -1
- Costo rosa parziale: 67,65 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone di andata: 28
- Costo per punto: 2,42 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (8^): +1
- Costo rosa parziale: 119,15 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone di andata: 39
- Costo per punto: 3,06 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (3^): -5
- Costo rosa parziale: 120,40 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone di andata: 36
- Costo per punto: 3,34 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (4^): -5
- Costo rosa parziale: 59,1 milioni di euro
- Punti conquistati nel girone di andata: 13
- Costo per punto: 4,55 milioni di euro
- Posizioni guadagnate/perse rispetto al campo (18^): +8