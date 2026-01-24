Quanti punti servono per qualificarsi alla prossima Champions League? Lo studio
Allegri ha detto che per la Champions sono in corsa "quattro squadre per soli tre posti", visto che l'Inter — parola sua — "ha una proiezione di 90 punti". Ma cosa intende Allegri per proiezione e quali sono quelle delle altre squadre in corsa per la qualificazione? Cosa dice l'algoritmo Opta sui punti attesi per ogni squadra? E con quanti punti si va in Champions di solito? Lo studio e tutti i numeri da sapere
- Il calcolo di Allegri è semplice: i nerazzurri hanno appena battuto il Pisa e sono saliti a quota 52 punti in 22 giornate, tradotto è una media di 2,36 punti a partita e — se moltiplicata per 38, il numero della giornate — il risultato è di 89,8. Insomma, 90 punti
- Per lo stesso calcolo, al momento, il Milan ha una proiezione di 83 punti, il Napoli di 78, la Roma di 76, la Juve di 71, il Como di 67 e così via
- Quindi — calcoli alla mano — la quota Champions è di 76 (salvo clamorosi recuperi dell'Italia nel ranking per nazioni Uefa)
- È anche vero che mantenere l'attuale media punti non sarà semplice: potrebbe migliorare, così come peggiorare. Ecco allora che entra in gioco nel nostro studio l'ormai noto Supercomputer Opta, il sistema di algoritmi che "prevede" quanti punti dovrebbero fare le squadre del campionato italiano
- Secondo il computer, la classifica finale "attesa" sarebbe la stessa attuale: Inter prima, poi Milan, Napoli e Roma, tutte in Champions, out dalla coppa più prestigiosa Juve, Como e tutte le altre
- Inter 84
- Milan 76
- Napoli 74
- Roma 72
- Juventus 69
- Como 64
- Ecco cosa dicono le proiezioni e i punti "attesi" a fine campionato. L'Inter sarebbe campione, mentre la quota Champions sarebbe di 72. E in passato? Andiamo ora ad analizzare i punti-Champions di ogni campionato da quando l'Italia è tornata da avere quattro squadre in Champions, cioè dal 2017/18
- Juve 95
- Napoli 91
- Roma 77
- Inter 72
- Lazio 72
- Juve 90
- Napoli 79
- Atalanta 69
- Inter 69
- Milan 68
- Juve 83
- Inter 82
- Atalanta 78
- Lazio 78
- Roma 70
- Inter 91
- Milan 79
- Atalanta 78
- Juventus 78
- Napoli 77
- Milan 86
- Inter 84
- Napoli 79
- Juventus 70
- Lazio 64
- Napoli 90
- Lazio 74
- Inter 72
- Milan 70 *
- Atalanta 64
* è la stagione della penalizzazione di 10 punti della Juventus per il caso plusvalenze. I bianconeri chiusero al settimo posto a quota 62, quindi teoricamente con 72 punti sul campo, che avrebbero alzato a quella cifra la quota Champions di quel campionato
- Inter 94
- Milan 75
- Juventus 71
- Atalanta 69
- Bologna 68
- Roma 63
* è questa la stagione dove l'Italia aveva conquistato il primo posto del ranking per nazioni Uefa, garantendosi il posto extra per la quinta in Champions League, cioè il Bologna
- Napoli 82
- Inter 81
- Atalanta 74
- Juventus 70
- Roma 69
- STAGIONE 2017/18: QUOTA CHAMPIONS 72
- STAGIONE 2018/19: QUOTA CHAMPIONS 69
- STAGIONE 2019/20: QUOTA CHAMPIONS 78
- STAGIONE 2020/21: QUOTA CHAMPIONS 78
- STAGIONE 2021/22: QUOTA CHAMPIONS 70
- STAGIONE 2022/23: QUOTA CHAMPIONS 70
- STAGIONE 2023/24: QUOTA CHAMPIONS 68
- STAGIONE 2024/25: QUOTA CHAMPIONS 70
- MEDIA 71,9