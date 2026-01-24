Quanti punti servono per qualificarsi alla prossima Champions League? Lo studio

Allegri ha detto che per la Champions sono in corsa "quattro squadre per soli tre posti", visto che l'Inter — parola sua — "ha una proiezione di 90 punti". Ma cosa intende Allegri per proiezione e quali sono quelle delle altre squadre in corsa per la qualificazione? Cosa dice l'algoritmo Opta sui punti attesi per ogni squadra? E con quanti punti si va in Champions di solito? Lo studio e tutti i numeri da sapere

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT