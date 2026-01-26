Offerte Sky
Manu Koné e l'infortunio in Roma-Milan: lesione di 2° grado, almeno un mese di stop

Serie A

La Roma perde Manu Koné per almeno un mese: il centrocampista francese si è procurato una lesione muscolare di 2° grado alla coscia destra nel match col Milan. Gasperini perde dunque un suo titolarissimo per almeno 5 partite tra campionato ed Europa League

ROMA-CARRASCO, PROSEGUONO I CONTATTI

Lesione di secondo grado alla coscia destra. Questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Manu Koné il giorno dopo Roma-Milan e l'uscita dal campo, zoppicando vistosamente, dopo l'infortunio. Non una buona notizia per Gian Piero Gasperini, proprio nel giorno del suo compleanno: l'allenatore giallorosso perderà uno dei suoi pilastri per almeno un mese.

Gasperini rincuora Koné dopo l'infortunio - ©Ansa

Le partite che salterà Koné

Koné non potrà esserci in primis giovedì 29 gennaio per il rush finale del girone unico di Europa League contro il Panathinaikos. Il francese, inoltre, salterà anche i match di campionato contro Udinese (2 febbraio), Cagliari (9 febbraio), Napoli (15 febbraio) e Cremonese (22 febbraio). Se poi la Roma non dovesse qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League dopo il girone, il francese salterà anche i playoff (andata 19 febbraio e ritorno il 26). Da capire se potrà tornare a disposizione di Gasperini per l'1 marzo, giorno di Roma-Juventus

