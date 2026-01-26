Roma, quante partite salta Koné per infortunio tra Serie A ed Europa League
Il centrocampista giallorosso si è procurato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra nel match contro il Milan e sarà fuori per almeno 5 partite tra campionato ed Europa League. Ecco i prossimi match che Gasperini giocherà senza il suo titolarissimo
- Data: giovedì 29 gennaio, ore 21.00
- Competizione: Europa League, 8^ giornata
- Data: lunedì 2 febbraio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 23^ giornata
- Data: lunedì 9 febbraio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 24^ giornata
- Data: domenica 15 febbraio, orario da definire
- Competizione: Serie A, 25^ giornata
- Data: giovedì 19 febbraio
- Data: domenica 22 febbraio, orario da definire
- Competizione: Serie A, 26^ giornata
- Data: giovedì 26 febbraio
- Roma-Juventus (Serie A): 28 febbraio-1 marzo
- Genoa-Roma (Serie A): 7-8 marzo
- Possibili ottavi di andata di Europa League: 12 marzo
- Como-Roma (Serie A): 14-15 marzo
- Possibili ottavi di ritorno di Europa League: 19 marzo
- Roma-Lecce (Serie A): 21-22 marzo