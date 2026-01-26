 Infortunio Koné (Roma), quante partite salta tra Serie A ed Europa League | Sky Sport
Roma, quante partite salta Koné per infortunio tra Serie A ed Europa League

Il centrocampista giallorosso si è procurato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra nel match contro il Milan e sarà fuori per almeno 5 partite tra campionato ed Europa League. Ecco i prossimi match che Gasperini giocherà senza il suo titolarissimo

NEL FRATTEMPO LA ROMA SI MUOVE SUL MERCATO

