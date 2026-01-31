Cremonese e Inter si sfidano nella 23^ giornata di Serie A. Per Nicola 3-5-2 con Bonazzoli e Vardy davanti. Chivu con Pio Esposito e Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo chance per Sucic. Match in programma domenica 1 febbraio alle ore 18: in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW