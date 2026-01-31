Offerte Sky
Cremonese-Inter, le probabili formazioni

Serie A

Cremonese e Inter si sfidano nella 23^ giornata di Serie A. Per Nicola 3-5-2 con Bonazzoli e Vardy davanti. Chivu con Pio Esposito e Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo chance per Sucic. Match in programma domenica 1 febbraio alle ore 18: in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore centro destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore centro sinistra
Cremonese
Romano Floriani
Romano Floriani
esterno destro
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
mezzala destra
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
mezzala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante

Le scelte di Nicola

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella,; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Bonazzoli e Vardy gli attaccanti scelti da Nicola per il match contro l'Inter
  • A centrocampo Floriani e Pezzella sulle fasce. In mezzo Zerbin-Grassi-Vandeputte
  • Linea a 3 in difesa formata da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, con Audero tra i pali
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centro destra
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centro sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkitharyan, Dimarco,; P, Esposito, Lautaro Martínez. All. Chivu

  • Inter a Cremona con la coppia d'attacco Pio Esposito-Lautaro Martinez
  • A centrocampo Sucic dal 1' con Zielinski e Mkitharyan
  • Luis Henrique e Dimarco sulle fasce
  • In difesa Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Sommer

