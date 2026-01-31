Cremonese e Inter si sfidano nella 23^ giornata di Serie A. Per Nicola 3-5-2 con Bonazzoli e Vardy davanti. Chivu con Pio Esposito e Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo chance per Sucic. Match in programma domenica 1 febbraio alle ore 18: in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Nicola
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella,; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Bonazzoli e Vardy gli attaccanti scelti da Nicola per il match contro l'Inter
- A centrocampo Floriani e Pezzella sulle fasce. In mezzo Zerbin-Grassi-Vandeputte
- Linea a 3 in difesa formata da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, con Audero tra i pali
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkitharyan, Dimarco,; P, Esposito, Lautaro Martínez. All. Chivu
- Inter a Cremona con la coppia d'attacco Pio Esposito-Lautaro Martinez
- A centrocampo Sucic dal 1' con Zielinski e Mkitharyan
- Luis Henrique e Dimarco sulle fasce
- In difesa Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Sommer