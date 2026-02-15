Juventus, lesione al polpaccio destro per Holm

Si ferma Emil Holm in casa Juve. Al termine del match contro l'Inter lo svedese aveva accusato un problema muscolare al polpaccio durante il secondo tempo. Oggi è stato sottoposto ad accertamenti al J | medical che hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.

Leggi anche Elkann a Gravina: "Troppi errori, ora soluzioni"