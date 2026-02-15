Offerte Sky
Juventus, lesione al polpaccio destro per Holm

Serie A

Arriva il responso degli accertamenti effettuati da Emil Holm dopo il problema al polpaccio destro accusato al termine di Inter-Juventus. Per lui una lesione miotendinea di basso-medio grado. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero

Si ferma Emil Holm in casa Juve. Al termine del match contro l'Inter lo svedese aveva accusato un problema muscolare al polpaccio durante il secondo tempo. Oggi è stato sottoposto ad accertamenti al J | medical che hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.

Elkann a Gravina: "Troppi errori, ora soluzioni"

