Juventus, lesione al polpaccio destro per Holm

Arriva il responso degli accertamenti effettuati da Emil Holm dopo il problema al polpaccio destro accusato al termine di Inter-Juventus. Per lui una lesione miotendinea di basso-medio grado. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero
Si ferma Emil Holm in casa Juve. Al termine del match contro l'Inter lo svedese aveva accusato un problema muscolare al polpaccio durante il secondo tempo. Oggi è stato sottoposto ad accertamenti al J | medical che hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.