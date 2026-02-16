Vlahovic, Lautaro Martinez, Dybala. Non è certo una novità che siano gli attaccanti i calciatori con gli ingaggi più alti in Serie A. Eppure non è così per tutti i club: tra i fortunati anche i centrocampisti e persino un difensore. Ecco, squadra per squadra, il giocatore con lo stipendo lordo più alto con dati Transfermarkt. Non mancano le sorprese

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT