Serie A, stipendi: il calciatore più pagato per ogni squadra
Vlahovic, Lautaro Martinez, Dybala. Non è certo una novità che siano gli attaccanti i calciatori con gli ingaggi più alti in Serie A. Eppure non è così per tutti i club: tra i fortunati anche i centrocampisti e persino un difensore. Ecco, squadra per squadra, il giocatore con lo stipendo lordo più alto con dati Transfermarkt. Non mancano le sorprese
- Calciatore più pagato: Giacomo Raspadori
- Stipendio (lordo): 6,5 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Lewis Ferguson
- Stipendio (lordo): 4,6 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Andrea Belotti
- Stipendio (lordo): 2,8 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Alvaro Morata
- Stipendio (lordo): 8,3 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Antonio Sanabria
- Stipendio (lordo): 3 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Moise Kean
- Stipendio (lordo): 5,8 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Junior Messias
- Stipendio (lordo): 3,7 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Lautaro Martinez
- Stipendio (lordo): 16,6 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Dusan Vlahovic
- Stipendio (lordo): 22,2 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Mattia Zaccagni
- Stipendio (lordo): 5,8 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Lassana Coulibaly
- Stipendio (lordo): 1,7 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Adrien Rabiot
- Stipendio (lordo): 9,3 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Kevin De Bruyne
- Stipendio (lordo): 11,1 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Enrico Del Prato
- Stipendio (lordo): 1,7 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Calvin Stengs
- Stipendio (lordo): 2,8 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Paulo Dybala
- Stipendio (lordo): 12,9 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Domenico Berardi
- Stipendio (lordo): 5,6 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Duvan Zapata
- Stipendio (lordo): 5 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Nicolò Zaniolo
- Stipendio (lordo): 3,3 milioni di euro
- Calciatore più pagato: Ali El-Musrati
- Stipendio (lordo): 2,3 milioni di euro