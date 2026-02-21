Milan e Parma si sfidano nella 26^ giornata di Serie A. Allegri dovrebbe cambiarne sei rispetto al pari col Como. In avanti la coppia Leao-Pulisic. Dietro Bartesaghi in vantaggio su De Winter. Pavlovic recupera per la panchina. Cuesta conferma Strefezza-Pellegrino in attacco. Il match in programma domenica 22 febbraio alle 18, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW