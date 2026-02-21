Milan e Parma si sfidano nella 26^ giornata di Serie A. Allegri dovrebbe cambiarne sei rispetto al pari col Como. In avanti la coppia Leao-Pulisic. Dietro Bartesaghi in vantaggio su De Winter. Pavlovic recupera per la panchina. Cuesta conferma Strefezza-Pellegrino in attacco. Il match in programma domenica 22 febbraio alle 18, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Allegri
MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri
- Allegri pensa a sei cambi rispetto alla sfida contro il Como
- Pavlovic recuperato: andrà in panchina
- Bartesaghi in vantaggio su De Winter per il ruolo di terzo di difesa a sinistra
- Ancora indisponibile Gimenez in attacco
Le scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2), la probabile formazione: Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
- Indisponibili Almqvist, Frigan, Ndiaye e Suzuki
- Circati squalificato: al suo posto Troilo al centro della difesa
- Conferma del centrocampo titolare contro il Verona
- In attacco ancora la coppia Strefezza-Pellegrino