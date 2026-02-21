Offerte Sky
Milan-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Milan e Parma si sfidano nella 26^ giornata di Serie A. Allegri dovrebbe cambiarne sei rispetto al pari col Como. In avanti la coppia Leao-Pulisic. Dietro Bartesaghi in vantaggio su De Winter. Pavlovic recupera per la panchina. Cuesta conferma Strefezza-Pellegrino in attacco. Il match in programma domenica 22 febbraio alle 18, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore centro destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
difensore centro sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
esterno destro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezzala sinistra
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
attaccante
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
attaccante

Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri

  • Allegri pensa a sei cambi rispetto alla sfida contro il Como
  • Pavlovic recuperato: andrà in panchina
  • Bartesaghi in vantaggio su De Winter per il ruolo di terzo di difesa a sinistra
  • Ancora indisponibile Gimenez in attacco
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore centro destra
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centro sinistra
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
mezzala sinistra
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

Le scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2), la probabile formazione: Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

  • Indisponibili Almqvist, Frigan, Ndiaye e Suzuki
  • Circati squalificato: al suo posto Troilo al centro della difesa
  • Conferma del centrocampo titolare contro il Verona
  • In attacco ancora la coppia Strefezza-Pellegrino

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Lecce-Inter

guida tv

La partita tra Lecce e Inter della 26^ giornata di Serie A si gioca sabato 21 febbraio alle 18 e...

Allegri LIVE: "Inter favorita, ma se casca..."

live milan

Domenica alle 18 il Milan ospita il Parma (in diretta su Sky Sport Uno,...

Gasperini: "Dybala out, Totti sarebbe risorsa"

roma

Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia della sfida che chiuderà la domenica della...

Dove vedere Juventus-Como

guida tv

La partita tra Juventus e Como della 26^ giornata di Serie A si gioca sabato 21 febbraio alle 15...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 21 febbraio, si scende in campo per la 26^ giornata di Serie A. Alle...
