Conte dopo Cagliari-Napoli: "Vittoria che mette pressione a chi è davanti in classifica"napoli
L'allenatore del Napoli ha commentato la vittoria a Cagliari: "Sono tre punti importanti per agguantare la zona Champions e che mettono pressione a chi ci è davanti - ha detto -. Siamo stati straordinari in questi 7 mesi, dove ci è capitato di tutto, a rimanere nelle prime zone della classifica. Contento del clean sheet, ora stiamo recuperando un po' di giocatori e così ho più scelta"
CAGLIARI-NAPOLI 0-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
Una vittoria per 1-0 a Cagliari che consolida il piazzamento Champions, vale il provvisorio secondo posto e mette il fiato sul collo dell'Inter. E, forse soprattutto, arriva il tanto atteso clean sheet. Nonostante qualche errore di troppo non accolto positivamente dalla panchina, Antonio Conte si può godere un altro successo del suo Napoli, il quarto consecutivo. L'allenatore ha analizzato così il match dopo il triplice fischio: "Siamo stati bravi a indirizzare subito la partita, ma abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi, troppi errori nelle scelte e potevamo fare sicuramente meglio e comandare meglio la partita - ha spiegato -. Il Cagliari non veniva a pressare e aspettava il nostro errore per poi ripartire, non è che ci ha creato chissà quali cose, però noi potevamo fare meglio in fase di costruzione. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol, perché sappiamo benissimo che quando mantieni in bilico queste partite può succedere di tutto. E rischi di pareggiare una partita dominata e morderti le mani. Sapevamo l'importanza di questa partita, anche i ragazzi. Andiamo alla sosta con 3 punti e aspettiamo che giochino gli altri. Siamo stati straordinari in questi 7 mesi, dove ci è capitato di tutto, a rimanere nelle prime zone della classifica. Adesso quello che dobbiamo fare è agguantare la zona Champions, allo stesso tempo dico guardiamo chi c'è davanti, perché deve essere uno stimolo, e allo stesso tempo non fare battute a vuoto perché non ci vuole niente a essere risucchiati da chi c'è dietro".
"Clean sheet importante, recuperati un po' di giocatori"
"Finalmente non abbiamo preso gol dopo 11 partite - ha aggiunto -, il Cagliari non ci ha comunque mai tirato in porta. C'è stata grande applicazione e grande voglia. Hanno percepito l'importanza della partita, fatichiamo un po' a concretizzare lì davanti alcune situazioni. Potevamo stare più tranquilli negli ultimi 5 minuti...". E sul finale di stagione ha concluso: "Mancano 8 partite, Anguissa e McTominay non hanno ancora brillantezza nelle gambe, mentre ho visto bene De Bruyne e infatti l'ho lasciato 90 minuti. Anche Lobotka ha faticato un po' a rientrare. Sono rientri che comunque mi permettono di cambiare. Abbiamo ancora da recuperare Rrahmani e Di Lorenzo e speriamo di farlo, Neres è più difficile. In questi 7 mesi abbiamo comunque tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions che è la cosa più importante. Nessuno ci deve impedire poi di guardare davanti, vincendo oggi sicuramente abbiamo messo loro un po' di pressione".