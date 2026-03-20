L'allenatore del Napoli ha commentato la vittoria a Cagliari: "Sono tre punti importanti per agguantare la zona Champions e che mettono pressione a chi ci è davanti - ha detto -. Siamo stati straordinari in questi 7 mesi, dove ci è capitato di tutto, a rimanere nelle prime zone della classifica. Contento del clean sheet, ora stiamo recuperando un po' di giocatori e così ho più scelta"

Una vittoria per 1-0 a Cagliari che consolida il piazzamento Champions, vale il provvisorio secondo posto e mette il fiato sul collo dell'Inter. E, forse soprattutto, arriva il tanto atteso clean sheet. Nonostante qualche errore di troppo non accolto positivamente dalla panchina, Antonio Conte si può godere un altro successo del suo Napoli, il quarto consecutivo. L'allenatore ha analizzato così il match dopo il triplice fischio: "Siamo stati bravi a indirizzare subito la partita, ma abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi, troppi errori nelle scelte e potevamo fare sicuramente meglio e comandare meglio la partita - ha spiegato -. Il Cagliari non veniva a pressare e aspettava il nostro errore per poi ripartire, non è che ci ha creato chissà quali cose, però noi potevamo fare meglio in fase di costruzione. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol, perché sappiamo benissimo che quando mantieni in bilico queste partite può succedere di tutto. E rischi di pareggiare una partita dominata e morderti le mani. Sapevamo l'importanza di questa partita, anche i ragazzi. Andiamo alla sosta con 3 punti e aspettiamo che giochino gli altri. Siamo stati straordinari in questi 7 mesi, dove ci è capitato di tutto, a rimanere nelle prime zone della classifica. Adesso quello che dobbiamo fare è agguantare la zona Champions, allo stesso tempo dico guardiamo chi c'è davanti, perché deve essere uno stimolo, e allo stesso tempo non fare battute a vuoto perché non ci vuole niente a essere risucchiati da chi c'è dietro".