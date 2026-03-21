L'allenatore della Juventus commenta il pareggio con il Sassuolo: "Il risultato va accettato anche se credo meritassimo di vincere per quanto fatto vedere". Ed ancora: "Non abbiamo agito da squadra matura, sbagliando delle scelte". Sul rigore: "Le precedenti due volte Locatelli lo aveva lasciato battere a David e Yildiz, mi ha detto di volerlo calciare e io gli ho detto di sì" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

È un Luciano Spalletti certamente deluso dal risultato e non felice della prestazione della sua squadra che, a suo dire, avrebbe dovuto sviluppare diversamente il suo gioco: "Chiedevo di andare sugli esterni, su Yildiz e su Conceiçao perché loro sono molto bravi nell'uno contro uno, perché non si poteva giocare dentro dove c'era affollamento con il rischio di perdere palla e di recuperarla difficilmente - spiega - Se invece la palla l'avessimo persa sullo spigolo dell'area di rigore, avremo potuto saltare addosso all'avversario non lasciandogli la possibilità di riprendere l'iniziativa e invece siamo andati sempre dentro con tutti gli uomini spalle alla porta e abbiamo fatto delle scelte che poi abbiamo pagato, specie nel primo tempo non abbiamo saputo attendere il momento in cui potevamo fare male al Sassuolo". Ed ancora: "Poi nel secondo tempo abbiamo preso gol, poi abbiamo creato tante occasioni in area, abbiamo fatto vedere poca maturità e poca pulizia di scelte e poca conoscenza su ciò che dovevamo fare".



"Per quanto fatto avremmo meritato la vittoria" Un risultato che fa male nella corsa alla Champions: "Posso sorridere per aver recuperato Milik e Vlahovic? Noi sorridiamo sempre anche se siamo distrutti dal dispiacere perché è il risultato che fa la differenza, potevamo non rischiare le cose che abbiamo rischiato, ci sono state situazioni per cui si poteva vincere, ma c'è ancora spazio, nel secondo tempo abbiamo fatto anche cose buone". Il gol nasce da un lancio lungo di Perin: "Il gol è stato bello con una bella scelta di Perin. con l'assist di Conceiçao, ma poi Chico ne ha fatte altre di azioni di quel tipo ma non siamo stati concreti ed esecutivi. Potevamo fare meglio ma in fondo in questa partita, per tutto ciò che abbiamo fatto, se avessimo vinto lo avremmo anche meritato".

"Giuste le scelte di Gattuso, abbiamo le carte in regola per qualificarci" Rispetto, invece, alla Nazionale e ai playoff: "Secondo me bisogna avere fiducia in questa Nazionale - dice - Perché hanno fatto delle scelte importanti e quelle che ha fatto Gattuso sono le scelte giuste dunque si va con fiducia a giocarsela perché abbiamo tutte le carte in regola per poterci qualificare".