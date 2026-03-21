Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 30^ giornataguida tv
Oggi, sabato 21 marzo, si scende in campo per la 30^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Juventus-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Parma-Cremonese e si prosegue alle 18.00 con Milan-Torino. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 21 marzo
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Angelo Carotenuto
- ore 15.00: Parma-Cremonese su DAZN 1
- ore 18.00: Milan-Torino su DAZN 1
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena
- ore 20.45: Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo