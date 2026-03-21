Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 30^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 21 marzo, si scende in campo per la 30^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Juventus-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Parma-Cremonese e si prosegue alle 18.00 con Milan-Torino. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 21 marzo

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Angelo Carotenuto
  • ore 15.00: Parma-Cremonese su DAZN 1
  • ore 18.00: Milan-Torino su DAZN 1
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena
  • ore 20.45: Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Cardinale: "Vorrei che i tifosi credessero in me"

milan

Il numero uno di RedBird e proprietario del Milan ha parlato al Financial Times: "Vorrei che la...

Conte: "Vittoria che mette pressione all'Inter"

napoli

L'allenatore del Napoli ha commentato la vittoria a Cagliari: "Sono tre punti importanti per...

Dove vedere Genoa-Udinese

guida tv

La partita Genoa-Udinese della 30^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 20 marzo alle ore 20.45...

Spalletti: "Mancano 9 gare, serve saper scegliere"

JUVENTUS

L'allenatore bianconero alla vigilia del Sassuolo: "Sarà importante riconoscere scelte e momenti....

Dove vedere Cagliari-Napoli

guida tv

La partita tra Cagliari e Napoli  della 30^ giornata di Serie A si gioca venerdì 20 marzo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE