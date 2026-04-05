Sono tre gli appuntamenti della domenica della 31^ giornata di campionato che si apre alle 15.00 con Cremonese-Bologna , prosegue alle 18.00 con Pisa-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW .Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Mario Giunta. Alle 20.45 sarà il momento di Inter-Roma .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi, Paolo Ciarravano e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Stefano De Grandis e Luca Marchegiani. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Luca Tommasini e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini.