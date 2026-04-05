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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 31^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 5 aprile, si scende in campo per la 31^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Pisa-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di Pasqua, di campionato

INTER-ROMA LIVE

Sono tre gli appuntamenti della domenica della 31^ giornata di campionato che si apre alle 15.00 con Cremonese-Bologna, prosegue alle 18.00 con Pisa-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Mario Giunta. Alle 20.45 sarà il momento di Inter-Roma

Gli studi e i volti di Sky Sport

Si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi, Paolo Ciarravano e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Stefano De Grandis e Luca Marchegiani. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Luca Tommasini e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 5 aprile

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi, Paolo Ciarravano e Maurizio Compagnoni
  • ore 15.00: Cremonese-Bologna su DAZN 1
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Stefano De Grandis e Luca Manchegiani
  • alle 18.00: PISA-TORINO su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Mario Giunta
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Luca Tommasini e Marco Nosotti
  • ore 20.45: Roma-Inter su DAZN 1 

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