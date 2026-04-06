Il lunedì di Pasquetta si inizia alle 12.30 con Udinese-Como , alle 15.00 Lecce-Atalanta e alle 18.00 Juventus-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Aldo Serena. Inviati Giovanni Guardalà e Riccardo Re. La giornata di campionato si conclude il lunedì sera alle 20.45 con Napoli-Milan .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì a mezzogiorno nuovo appuntamento con La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta insieme a Michele Padovano, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis. Durante i match delle 20.45, aggiornamenti live dai campi di gioco con Speciale Campo Aperto condotto da Leo Di Bello, con Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara ospiti in studio. Dalle 20 e dalle 22.45 in onda L’Originale. Alessandro Bonan e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Gianluca Di Marzio in collegamento da Madrid.