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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 31^ giornata

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Oggi, lunedì 6 aprile, si scende in campo per la 31^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Juventus-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

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Il lunedì di Pasquetta si inizia alle 12.30 con Udinese-Como, alle 15.00 Lecce-Atalanta e alle 18.00 Juventus-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Aldo Serena. Inviati Giovanni Guardalà e Riccardo Re. La giornata di campionato si conclude il lunedì sera alle 20.45 con Napoli-Milan.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì a mezzogiorno nuovo appuntamento con La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta insieme a Michele Padovano, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis. Durante i match delle 20.45, aggiornamenti live dai campi di gioco con Speciale Campo Aperto condotto da Leo Di Bello, con Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara ospiti in studio. Dalle 20 e dalle 22.45 in onda L’Originale. Alessandro Bonan e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Gianluca Di Marzio in collegamento da Madrid.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 6 aprile

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Michele Padovano, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis
  • ore 12.30: Lecce-Atalanta su DAZN 1
  • ore 15.00: Udinese-Como su DAZN 1
  • alle 18.00: JUVENTUS-GENOA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Aldo Serena. Inviati Giovanni Guardalà e Riccardo Re
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Gianluca Di Marzio in collegamento da Madrid
  • dalle 20.45: Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara
  • ore 20.45: Napoli-Milan su DAZN 1 

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