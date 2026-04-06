L'allenatore della Juventus festeggia le 300 vittorie in A e non accetta l'alibi della stanchezza per giustificare il secondo tempo sotto tono con il Genoa: "Li ho lasciati liberi: il problema è che a volte accettiamo di essere la versione inferiore di noi stessi. Sono qui da sei mesi e ancora non so cosa sia la mia Juve...". E per contrastare la crisi del calcio italiano lancia una proposta: "Un Under19 che giochi fisso in ogni squadra di A, da regolamento" JUVE-GENOA 2-0: HIGHLIGHTS- PAGELLE

Luciano Spalletti fa 300. Tante sono le vittorie che, battendo il Genoa, ha raggiunto da allenatore in Serie A, quarto in assoluto dopo Rocco, Trapattoni e Allegri. “Vuol dire che sono bello vecchio?”, scherza Spalletti, che poi si fa serissimo quando gli si chiede se sul secondo tempo sottotono della Juventus (dopo un primo di dominio) abbia inciso la stanchezza post nazionali: “Assolutamente no, perché negli ultimi due giorni non ci siamo allenati, li ho lasciati proprio liberi, abbiamo staccato. Li ho portati in campo a camminare, a fare solo dei calci piazzati, per cui non è così. È che a volte si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi: sono 6 o 7 mesi che sono qui e ancora non sono certo di quello con cui ho a che fare, perché non è possibile dopo un primo tempo come quello che abbiamo fatto farne un secondo in questa maniera qui... E se poi, siccome il calcio è uno sport episodico, se segnano il calcio di rigore diventa una serata difficile da portare a casa”. Poi una battuta sulle condizioni di Vlahovic e Perin (entrambi hanno accusato un fastidio al polpaccio, il primo durante il riscaldamento prima di entrare in campo e il portiere nel corso del match, tanto a essere sostituito all’intervallo da Di Gregorio): “C’è preoccupazione perché si sono fatti male tutti e due, hanno sentito un indurimento muscolare per cui bisognerà fare le analisi per vedere quanto tempo ci vorrà”. Approfondimento Le pagelle di Juventus-Genoa 2-0

"Conceiçao tra i più forti esterni che ho visto ma..." Conceiçao come Salah? È il paragone che viene fatto in studio a Sky e “suggerito” a Spalletti, che ebbe l’egiziano alla Roma e che ora sta “lavorando” sull’attaccante portoghese. “Secondo me è un accostamento corretto, un abbinamento che può essere giusto – dice – perché Francisco è un ragazzino giovane e ha ancora delle conoscenze da fare: deve convincersi che può giocare anche un po’ dentro il campo, per cui questo fatto di avere l’uomo alle spalle non gli deve creare quell’ansia che ogni tanto si vede che ha. Se riceve sull’esterno e ti guarda diventa immarcabile. Poi su sette o otto situazioni, lui crea sette o otto ipotetici pericoli ma deve migliorare un po’ sulle scelte e sulla qualità del tiro dove Salah è di livello ‘toppissimo’. Per quelle che sono le sue qualità di attaccante esterno, è uno dei più forti che ho visto”.