Cosa ti aspetti contro l'Udinese? Quanto ti mancano Leao e Pulisic al top?

"Pur dovendo fare i conti con molti infortuni, hanno entrambi segnato dei gol importanti. Gimenez sta recuperando e Fullkrug, venendo a gennaio da un altro campionato, ha dato il suo contributo. Ora è il momento di raggiungere l'obiettivo, a prescindere se si gioca con 8 punte o nessuna. Con il Napoli ci è mancata precisione vicino l'area avversaria, ma anche se avessimo pareggiato i problemi sarebbero rimasti tali. Poi il risultato fa fare altre valutazioni. Io sono fiducioso perché abbiamo qualità, ma l'Udinese è un'avversaria difficile. Ti riparte addosso, è una squadra molto fisica e servirà attenzione, ora c'è anche la variante del caldo"