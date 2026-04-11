Spalletti: "Vittoria che vale dopo 45' sofferti"

L'allenatore della Juve analizza a Sky Sport il match vinto, con fatica, a Bergamo contro l'Atalanta: "Sono partite che valgono molto e nel primo tempo abbiamo sbagliato tante cose, poi nella ripresa ce la siamo giocata alla pari e forse potevamo fare più male all'Atalanta dopo aver riconquistato diversi palloni" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' soddisfatto per la vittoria di Bergamo Luciano Spalletti, un successo che la Juve ha faticato ad ottenere dopo un primo tempo di sofferenza: "La prima mezz'ora abbiamo sofferto perché eravamo sempre in ritardo, salivamo poco e nell'impostazione non siamo stati bravi in niente - spiega - Siamo stati costretti a difenderci, nel secondo tempo ce la siamo giocata alla pari". Sull'importanza di questa gara e di questa vittoria: "Sono partite che valgono molto, non ci siamo arrivati benissimo perché Yildiz e Conceiçao avevano dei problemini e sono stati un po' al di sotto, anche Thuram aveva qualche problema - spiega - Nel secondo tempo abbiamo trovato più tempi di uscita e più riferimenti ed è stata un'altra partita".

"Nella ripresa potevamo fare più male all'Atalanta" Una partita che fa pari e patta con il match di Coppa Italia, in cui la Juve forse avrebbe meritato di più, mentre in questa occasione forse l'Atalanta avrebbe meritato qualcosa in più: "In Coppa Italia l'avevamo pagata troppo cara, loro ti portano tanto in giro per il campo e ti costringono ad abbassarti e nel primo tempo non trovavamo le distanze, delle volte restiamo un po' lunghi e subiamo - dice ancora - Nel calcio moderno c'è la tendenza di andare uomo su uomo ma se salta una marcatura salta il banco perché ci sono più spazi, prima contava di più il possesso palla, ora bisogna uscire dalla pressione forte e lì ci vuole fisico e personalità e loro erano più nei ritmi della gara, erano più precisi e noi abbiamo trovato poche giocate, nel secondo tempo potevamo fare anche più male dopo aver riconquistato diversi palloni".