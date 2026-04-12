Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Como-Inter, Fabregas: "Il campo ha parlato, il risultato no"

como

L'allenatore del Como analizza la sconfitta subita in rimonta contro l'Inter: "Io sono orgoglioso della squadra perché ha fatto una bella partita e ha fatto tutto ciò che gli ho chiesto, poi paghiamo un po' di inesperienza, ma io so dove può arrivare questa società e come vogliamo farlo. Una sconfitta non ci penalizza. Siamo molto all'inizio del nostro percorso"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

Nonostante la sconfitta contro l'Inter subita in rimonta, Cesc Fabregas resta soddisfatto della prestazione della sua squadra: "Mi è piaciuto che la squadra ha fatto una bella partita, poi loro sulle palle inattive sono troppo forti, abbiamo provato a limitarli ma ci sono momenti che loro sono totalmente superiori in questo - spiega - La squadra ha giocato, ha fatto tutto ciò che avevamo provato, il Como ha fatto una partita di livello importantissimo". Una gara persa forse anche per un po' di inesperienza: "Manca un po’ di strada, due anni fa il nostro sogno era fare un’amichevole contro l’Inter e oggi sembra che dobbiamo battere per forza l’Inter, siamo molto all’inizio rispetto a dove penso che questa società possa arrivare, noi dobbiamo fare il nostro percorso, tutti crediamo in quello. Noi siamo forti come società, non ci penalizza una sconfitta, sappiamo dove vogliamo arrivare e come vogliamo farlo. Oggi il campo ha parlato, il risultato no, io sono orgoglioso di questa squadra e bisogna continuare cosi".

"Il gol di Thuram ci ha penalizzato emotivamente"

Il gol di Thuram prima della fine del primo tempo ha un po' condizionato emotivamente la squadra nella ripresa: "La parte emotiva è molto importante, il gol di Thuram prima dell'intervallo ci ha un po' penalizzato ma il mio messaggio nello spogliatoio era stato di continuare a giocare come avevamo fatto, dopo il 2-2 è cambiata un po', poi loro sono bravissimi sulle palle inattive. Competere allo stesso livello contro l'Inter per noi oggi è stata una grande cosa", spiega ancora a Dazn.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Chivu scherza: "Più vicini a obiettivo Champions"

inter

E' soddisfatto l'allenatore dell'Inter che commenta il successo in rimonta sul Como e scherza...

Fabregas: "Il campo ha parlato, il risultato no"

como

L'allenatore del Como analizza la sconfitta subita in rimonta contro l'Inter: "Io sono orgoglioso...

Rissa nel tunnel, espulsi Berardi ed Ellertsson

LA RICOSTRUZIONE

Tensione a Marassi al termine del primo tempo dopo il fallo non fischiato a Koné su Sabelli....

Conte: "Il sogno scudetto non è spento, ma…"

Serie A

L'allenatore del Napoli a DAZN dopo il pari del Tardini: "Tra chi vince e chi no c'è un filo...

Dove vedere Como-Inter

guida tv

La partita tra Como e Inter della 32^ giornata di Serie A si gioca domenica 12 aprile alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE