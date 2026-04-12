L'allenatore del Como analizza la sconfitta subita in rimonta contro l'Inter: "Io sono orgoglioso della squadra perché ha fatto una bella partita e ha fatto tutto ciò che gli ho chiesto, poi paghiamo un po' di inesperienza, ma io so dove può arrivare questa società e come vogliamo farlo. Una sconfitta non ci penalizza. Siamo molto all'inizio del nostro percorso"

Nonostante la sconfitta contro l'Inter subita in rimonta, Cesc Fabregas resta soddisfatto della prestazione della sua squadra: "Mi è piaciuto che la squadra ha fatto una bella partita, poi loro sulle palle inattive sono troppo forti, abbiamo provato a limitarli ma ci sono momenti che loro sono totalmente superiori in questo - spiega - La squadra ha giocato, ha fatto tutto ciò che avevamo provato, il Como ha fatto una partita di livello importantissimo". Una gara persa forse anche per un po' di inesperienza: "Manca un po’ di strada, due anni fa il nostro sogno era fare un’amichevole contro l’Inter e oggi sembra che dobbiamo battere per forza l’Inter, siamo molto all’inizio rispetto a dove penso che questa società possa arrivare, noi dobbiamo fare il nostro percorso, tutti crediamo in quello. Noi siamo forti come società, non ci penalizza una sconfitta, sappiamo dove vogliamo arrivare e come vogliamo farlo. Oggi il campo ha parlato, il risultato no, io sono orgoglioso di questa squadra e bisogna continuare cosi".

