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Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

I viola ospitano la Lazio (lunedì sera alle 20.45) nella gara che chiude la 32^ giornata. Vanoli è senza gli squalificati Fagioli e Gudmundsson, con Kean a forte rischio: al centro dell'attacco pronto Piccoli, con Solomon in ballottaggio con Fazzini. Due dubbi per Sarri, che deve rinunciare a Maldini e Marusic: Noslin o Pedro nel tridente (con Dia punta centrale) e Basic o Dele Bashiru in mediana

CLASSIFICA SERIE A - LA LOTTA SALVEZZA

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale
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Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
terzino sinistro
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Mezzala destra
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Mezzala sinistra
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Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
ala destra
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Centravanti
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Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
ala sinistra

La probabile formazione

FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon. All. Paolo Vanoli

  • Vanoli è senza gli squalificati Fagioli e Gudmundsson, quasi certa anche l'assenza di Kean davanti
  • Al centro dell'attacco dovrebbe giocare Piccoli, con Harrison e Solomon (in ballottaggio con Fazzini) a completare il tridente
  • Parisi (così come Kean) ha lavorato ancora a parte e non ci sarà
Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
Portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
terzino destro
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Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Mezzala sinistra
pubblicità
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
Centravanti
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Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
ala sinistra

La probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. All. Maurizio Sarri

  • Sarri senza Maldini e Marusic. In attacco favorito Dia, assieme a Isaksen e Noslin, in ballottaggio con Pedro
  • A centrocampo dubbio tra Basic e Dele Bashiru
  • In difesa sulla destra Lazzari al posto di Marusic
  • Torna tra i convocati Zaccagni

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