I viola ospitano la Lazio (lunedì sera alle 20.45) nella gara che chiude la 32^ giornata. Vanoli è senza gli squalificati Fagioli e Gudmundsson, con Kean a forte rischio: al centro dell'attacco pronto Piccoli, con Solomon in ballottaggio con Fazzini. Due dubbi per Sarri, che deve rinunciare a Maldini e Marusic: Noslin o Pedro nel tridente (con Dia punta centrale) e Basic o Dele Bashiru in mediana

CLASSIFICA SERIE A - LA LOTTA SALVEZZA