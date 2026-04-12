I viola ospitano la Lazio (lunedì sera alle 20.45) nella gara che chiude la 32^ giornata. Vanoli è senza gli squalificati Fagioli e Gudmundsson, con Kean a forte rischio: al centro dell'attacco pronto Piccoli, con Solomon in ballottaggio con Fazzini. Due dubbi per Sarri, che deve rinunciare a Maldini e Marusic: Noslin o Pedro nel tridente (con Dia punta centrale) e Basic o Dele Bashiru in mediana
Probabili Formazioni
La probabile formazione
FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon. All. Paolo Vanoli
- Vanoli è senza gli squalificati Fagioli e Gudmundsson, quasi certa anche l'assenza di Kean davanti
- Al centro dell'attacco dovrebbe giocare Piccoli, con Harrison e Solomon (in ballottaggio con Fazzini) a completare il tridente
- Parisi (così come Kean) ha lavorato ancora a parte e non ci sarà
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. All. Maurizio Sarri
- Sarri senza Maldini e Marusic. In attacco favorito Dia, assieme a Isaksen e Noslin, in ballottaggio con Pedro
- A centrocampo dubbio tra Basic e Dele Bashiru
- In difesa sulla destra Lazzari al posto di Marusic
- Torna tra i convocati Zaccagni