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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 33^ giornata

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Oggi, domenica 19 aprile, si scende in campo per la 33^ giornata di campionato. Alle 18.00, su Sky e in streaming su NOW, Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

VERONA-MILAN LIVE

La domenica della 33^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Cremonese-Torino, prosegue alle 15.00 con Verona-Milan, mentre alle 18.00 è il momento di Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Manuele Baoicchini e Mario Giunta. Alle 20.45 scendono in campo Juventus e Bologna.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi, Dario Massara e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e un ospite speciale: il Ct della Turchia Vincenzo Montella.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 19 aprile

  • Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi, Dario Massara e Angelo Carotenuto
  • ore 12.30: Cremonese-Torino su DAZN 1
  • ore 15.00: Verona-Milan su DAZN 1
  • Dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Federico Zancan
  • Alle 18.00: PISA-GENOA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti. Inviati Manuele Baoicchini e Mario Giunta
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Vincenzo Montella
  • ore 20.45: Juventus-Bologna su DAZN 1 
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini

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