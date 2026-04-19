Le partite di Serie A di oggi

Oggi, domenica 19 aprile, si scende in campo per la 33^ giornata di campionato. Alle 18.00, su Sky e in streaming su NOW , Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

La domenica della 33^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Cremonese-Torino , prosegue alle 15.00 con Verona-Milan , mentre alle 18.00 è il momento di Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Manuele Baoicchini e Mario Giunta. Alle 20.45 scendono in campo Juventus e Bologna .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi, Dario Massara e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e un ospite speciale: il Ct della Turchia Vincenzo Montella.