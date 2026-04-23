Nel giorno in cui i due possibili candidati alle elezioni Figc Giovanni Malagò e Giancarlo Abete hanno incontrato le associazioni di allenatori e calciatori, la notizia della prima bozza del governo di un Ddl di riforma del calcio italiano: ecco quali sono i primi punti emersi

Uomini e programmi. La corsa alla presidenza della Figc scorre parallelamente alla riforma del calcio per la quale la politica ha già mosso i primi passi. Paolo Maldini sarebbe la figura adatta da affiancare al futuro presidente federale per competenza ed esperienza dal momento che le associazioni di allenatori e calciatori, negli incontri con i due possibili candidati Malagò e Abete, pur non soffermandosi su nessun nome, hanno delineato per il ruolo di rilievo caratteristiche che corrispondono al profilo dell’ex direttore tecnico del Milan. Vedi anche Elezioni Figc, Abete e Malagò hanno incontrato Aic e Aiac

Abete e Malagò nel duplice confronto con le due componenti che insieme valgono il 30% in assemblea elettiva, hanno raccolto ulteriori indicazioni per arrivare a formulare il proprio programma. Intanto il governo, dopo la proposta di riforma fatta un anno fa, ha stilato una prima bozza. Incentivi economici per chi schiera giovani cresciuti nei vivai, in particolare selezionabili e per le società che hanno i bilanci in regola attraverso una diversa distribuzione dei diritti televisivi. Riduzione dei costi e aumento delle entrate mediante il riconoscimento alla Figc del 2% derivante dalle scommesse e di una percentuale delle sanzioni alla pirateria audiovisiva. Le quote di ripartizione sono indicative, Non le aree alle quali destinare i proventi: settori giovanili, infrastrutture, centri federali, lotta alla ludopatia, calcio femminile e dilettantistico. Leggi anche I dettagli della prima bozza del DDL per il calcio