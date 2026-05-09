Post partita di Cagliari-Udinese molto caldo per un presunto episodio di razzismo denunciato dall’attaccante dei friulani Davis. Il giocatore avrebbe segnalato all’arbitro di essere stato oggetto di insulti. Comunicato di solidarietà del club friulano verso il proprio giocatore. Le prese di posizione di Davis, di Pisacane e del Cagliari
Tensione nel finale di Cagliari-Udinese per un presunto episodio di razzismo che ha coinvolto Keinan Davis. L’attaccante dell’Udinese ha segnalato all’arbitro di essere stato insultato da un avversario. La situazione ha acceso il clima in campo e ha portato inizialmente all'ammonizione di Davis che in un secondo momento è stata poi revocata. Nel post partita è arrivata la presa di posizione dell’Udinese, che ha parlato di "vergognosi insulti razzisti" esprimendo pieno supporto a Davis e annunciando che il club tutelerà il giocatore "in tutte le sedi", chiedendo chiarezza agli organi di giustizia sportiva.
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Davis: "Mi auguro che la Serie A faccia qualcosa"
Subito dopo la partita, è stato lo stesso giocatore dell'Udinese a intervenire con una storia Instagram e, pubblicando una foto di Alberto Dossena del Cagliari ha scritto: "Mi ha chiamato scimmia durante la partita. Spero che la Serie A faccia qualcosa, ma vedremo".
La presa di posizione di Pisacane e del Cagliari
A fine partita, sollecitato sull'argomento, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane aveva preso le difese del suo giocatore: "Conosco i suoi valori, non mi passa nemmeno per la testa che possa aver detto certe cose. Ho parlato con Alberto e credo a lui, perché lo conosco bene. Ci sono state delle sportellate, cose di campo, e mi fido completamente del mio giocatore". Anche il Cagliari ha preso posizione replicando al comunicato del club friulano dicendo di aver "appreso con sorpresa e profondo disappunto il comunicato diffuso da Udinese Calcio al termine della gara odierna. Il club ribadisce con assoluta fermezza che i propri valori, la propria storia e la propria cultura sportiva non lasciano spazio ad alcuna forma di discriminazione, razzismo o violenza, sia essa verbale o fisica. Ogni comportamento contrario al rispetto della persona e ai principi dello sport merita sempre la più netta condanna. Quanto accaduto in campo è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro obiettivo".