Post partita di Cagliari-Udinese molto caldo per un presunto episodio di razzismo denunciato dall’attaccante dei friulani Davis. Il giocatore avrebbe segnalato all’arbitro di essere stato oggetto di insulti. Comunicato di solidarietà del club friulano verso il proprio giocatore. Le prese di posizione di Davis, di Pisacane e del Cagliari CAGLIARI-UDINESE, HIGHLIGHTS E PAGELLE

Tensione nel finale di Cagliari-Udinese per un presunto episodio di razzismo che ha coinvolto Keinan Davis. L’attaccante dell’Udinese ha segnalato all’arbitro di essere stato insultato da un avversario. La situazione ha acceso il clima in campo e ha portato inizialmente all'ammonizione di Davis che in un secondo momento è stata poi revocata. Nel post partita è arrivata la presa di posizione dell’Udinese, che ha parlato di "vergognosi insulti razzisti" esprimendo pieno supporto a Davis e annunciando che il club tutelerà il giocatore "in tutte le sedi", chiedendo chiarezza agli organi di giustizia sportiva. Vedi anche Deulofeu torna ad allenarsi dopo oltre tre anni

Davis: "Mi auguro che la Serie A faccia qualcosa" Subito dopo la partita, è stato lo stesso giocatore dell'Udinese a intervenire con una storia Instagram e, pubblicando una foto di Alberto Dossena del Cagliari ha scritto: "Mi ha chiamato scimmia durante la partita. Spero che la Serie A faccia qualcosa, ma vedremo".

