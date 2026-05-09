L'allenatore bianconero ha commentato a Sky il successo contro il Lecce: "Si fanno dei pezzi di gara dominanti e poi c'è il momento della superficialità, siamo un'altalena e una partita come quella di stasera non può finire solo 1-0 - ha detto -. Futuro? Molti dei giocatori resteranno, non possiamo cambiarne tanti. Vlahovic ci è mancato come il pane, non c'è un attaccante con quelle caratteristiche"

Con il gol più veloce nella sua storia (nell'era dei tre punti), la Juve vince 1-0 al Via del Mare e si avvicina all'obiettivo Champions, in attesa delle partite delle rivali. Un successo firmato da Vlahovic e commentato così da Luciano Spalletti nel post-partita: "L'abbiamo già detto da tempo e stasera uguale, abbiamo fatto un copia e incolla a tante partite - ha detto a Sky Sport l'allenatore bianconero -. Si fanno dei pezzi di gara dominanti , dove sembra che il seguito sia sotto controllo, e poi c'è il momento della superficialità dove abbassi tutto e perdi totalmente i tuoi connotati, sbagliando passaggi incredibili per il livello che abbiamo, non riuscendo a mantenere la concentrazione, dove subentra un po' di timore e la partita torna in bilico. È un'altalena così, una partita come quella di stasera non può finire solo 1-0 ".

"Vlahovic ci è mancato come il pane"

"Cambiare i giocatori sul mercato? Se venite dentro il nostro spogliatoio sembra che su 25 se ne cambiano 18, non è possibile, i giocatori devono sapere che il progetto serio prevede che molti di loro ci siano anche in futuro - ha aggiunto -. Cambiarne tantissimi è dura attualmente, poi come sapete la Juve le ha spese due o tre lire negli ultimi mercati, per cui non è facile, vanno fatte le cose in maniera curata. La crescita dobbiamo farla noi, i giocatori devono sapere che molti di loro rimarranno, poi è chiaro che bisogna mettere mano alle mancanze: noi Vlahovic lo abbiamo sofferto come il pane perché ha caratteristiche diverse e non si può giocare a calcio senza il terminale fisico, forte, che regge duelli, che fa gol. Ha delle caratteristiche diverse dagli altri attaccanti e che devi avere, ci manca anche quel giocatore che gioca nell'angusto e riesce a tradurre il passaggio da dietro in situazione offensiva. Rimanere dentro la partita per lunghi periodi è un'altra qualità del carattere dei giocatori, ci sono quelli che riescono a fare il numero ma hanno bisogno poi della pausa e noi questa cosa dobbiamo allenarla. Ma anche stasera la squadra ha fatto una grande partita, dobbiamo costruire meglio da dietro perché tutto parte da lì".