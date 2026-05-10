“Se mi sono divertito? Alla fine sì…”. Gian Piero Gasperini, al termine della partita, ci ride su. Cinque gol in tutto di cui due decisivi nel recupero, rimonta e contro-rimonta: il 2-3 finale del Tardini ha sicuramente soddisfatto i tifosi neutrali ma fatto soffrire (per poi esplodere di gioia) quelli della Roma. “Penso che la gente si sia divertita perché la partita è stata di livello, abbiamo fatto un primo tempo buonissimo, preso qualche contropiede di troppo ma abbiamo comunque incontrato un Parma che ha battagliato alla grande, giustamente”, prosegue l’allenatore della Roma. “Nel finale l’abbiamo ribaltata ma avevamo avuto tante occasioni. Non è facile recuperare le energie per riportarsi in vantaggio contro una squadra che sta bene come il Parma. Abbiamo avuto davvero un grande spirito, ma sotto questo aspetto la squadra è straordinaria da inizio anno”. Decisivi i cambi, e Gasperini commenta: “Quello di Rensch, che ha fatto gol e rigore, lo è stato certamente ai fini del risultato, è chiaro che ha cambiato la partita. Complimenti a tutti i ragazzi per come sono entrati: io ho sempre fatto i complimenti dal primo giorno a questo gruppo per come vuole raggiungere il traguardo e oggi ne è la dimostrazione. Ora che abbiamo recuperato qualche giocatore è possibile dare la svolta alla gara con i cambi, cosa che ci è riuscita poche volte durante l’anno”.

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