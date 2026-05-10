Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 36^ giornataguida tv
Oggi, domenca 10 maggio, si scende in campo per la 36^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Parma-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti glippuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 36^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Verona-Como, prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18.00 è il momento di Parma-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Paolo Assogna. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta.
Gli studi di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto, Riccardo Gentile e Michele Padovano ospiti in studio. Spazio poi a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello alla conduzione, in compagnia di Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Alessio Scarchilli. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 10 maggio
- Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto, Riccardo Gentile e Michele Padovano
- ore 12.30: Verona-Como su DAZN 1
- ore 15.00: Cremonese-Pisa su DAZN 1
- ore 15.00: Fiorentina-Genoa su DAZN 2
- Dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Alessio Scarchilli
- Alle 18.00: PARMA-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Paolo Assogna
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
- Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara
- ore 20.45: Milan-Atalanta su DAZN 1