La domenica della 36^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Verona-Como, prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18.00 è il momento di Parma-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Paolo Assogna. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta.