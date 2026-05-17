 Festa scudetto Inter oggi a Milano: percorso, orari e programma pullman scoperto | Sky Sport
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Inter, oggi la festa scudetto a Milano: percorso e orari del pullman scoperto

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Dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la coppa dello scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18.30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico 'double'. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Il percorso completo e gli orari (indicativi)

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