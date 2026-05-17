Inter, oggi la festa scudetto a Milano: percorso e orari del pullman scoperto
Dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la coppa dello scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18.30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico 'double'. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Il percorso completo e gli orari (indicativi)
- Inter-Verona (ore 15)
- Consegna trofeo (ore 17.20 circa)
- Partenza pullman (ore 18.30 circa)
- Arrivo in Piazza Duomo (ore 22.30 circa)
- SAN SIRO (ore 18.30, orario indicativo)
- VIALE CAPRILLI
- PIAZZALE LOTTO
- VIA MONTE ROSA
- PIAZZA BUONARROTI
- VIA GIOTTO / VIA DEL BURCHIELLO / VIA GUIDO D'AREZZO
- PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE
- VIA BOCCACCIO
- PIAZZA VIRGILIO
- VIA MONTI
- CORSO MAGENTA
- VIA MERAVIGLI
- PIAZZA CORDUSIO
- VIA OREFICI
- PIAZZA DEL DUOMO (orario stimato 22.30-23)