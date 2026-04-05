50 candeline per Simone Inzaghi, che ha festeggiato il primo compleanno in Arabia. Avrebbe preferito regalarsi il primato in classifica ma il suo Al-Hilal ha pareggiato ancora nell'ultima giornata e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ne ha approfittato per portarsi +5 quando mancano 7 partite alla fine. In questo momento CR7 e compagni sono padroni del loro destino. Ecco la situazione nella Saudi Pro League ad oggi, mentre l'ex allenatore dell'Inter giura amore eterno all'Arabia: "Nazionale? Lusingato ma qui sto bene"