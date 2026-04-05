Inzaghi perde altro terreno da Cristiano Ronaldo: la CLASSIFICA in Arabia Saudita
50 candeline per Simone Inzaghi, che ha festeggiato il primo compleanno in Arabia. Avrebbe preferito regalarsi il primato in classifica ma il suo Al-Hilal ha pareggiato ancora nell'ultima giornata e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ne ha approfittato per portarsi +5 quando mancano 7 partite alla fine. In questo momento CR7 e compagni sono padroni del loro destino. Ecco la situazione nella Saudi Pro League ad oggi, mentre l'ex allenatore dell'Inter giura amore eterno all'Arabia: "Nazionale? Lusingato ma qui sto bene"
- Oggi, nel giorno di Pasqua, Simone Inzaghi compie 50 anni. Un primo compleanno in Arabia Saudita che sicuramente avrebbe preferito trascorrere in testa alla classifica (o con distacco invariato dalla vetta), ma che invece, dopo il pareggio casalingo contro l'Al-Taawoun, vivràa -5 dall'Al-Nassr di CR7
- In occasione dei suoi 50 anni, Inzaghi è stato intervistato dalla Libertà: "Non ho nostalgia dell'Italia, qui vivo benissimo. Mi dispiace che gli Azzurri non saranno ai Mondiali, il calcio italiano si riprenderà presto. Sono venuto in Arabia perché volevo provare un'esperienza nuova. Gli anni all'Inter sono stati molto soddisfacenti ma anche stressanti. Ho sentito il bisogno di staccare la spina. Io Ct dell'Italia? Lusingato dell'accostamento ma sto bene qui".
- Da quando è arrivato in Arabia, Simone Inzaghi non ha mai perso. Nelle sue 39 partite in questa stagione, considerando tutte le competizioni, l'Al Hilal non è mai uscito sconfitto. Tuttavia il percorso di Milinkovic-Savic e compagni è stato "macchiato" da diversi pareggi: 8 per la precisione, l'ultimo arrivato proprio contro Al-Taawoun al rientro dalla sosta per le nazionali.
- La squadra di Inzaghi aveva mantenuto un rendimento straordinario tra fine settembre e fine gennaio, centrando 13 vittorie consecutive che le avevano permesso di conquistare il primo posto davanti all'Al-Nassr. Dalla gara contro l'Al-Riyadh del 25 gennaio il rendimento è calato: nelle ultime 11 partite sono arrivati 6 pareggi e 5 vittorie, per un totale di 21 punti su 33 disponibili. Nello stesso periodo la squadra di CR7 le ha vinte tutte, ribaltando la situazione in classifica: ora è in testa a +5 sull'Al-Hilal.
- L'Al-Hilal, però, non deve guardare soltanto a chi ha davanti ma anche a chi ha dietro... o meglio, accanto. Nella 23^ giornata, infatti, la squadra di Inzaghi era scivolata al 3° posto, con l'Al-Ahli di Kessié che aveva approfittato del pareggio contro l'Al-Ittihad di Conceiçao per effettuare il sorpasso. Prima della sosta è arrivato il controsorpasso, ma il 2-2 contro l'Al-Taawoun dell'ultimo turno ha riportato le due squadre in perfetta parità a 65 punti.
- 1) Al-Nassr 70 punti
- 2) Al-Hilal 65
- 3) Al-Ahli 65
- 4) Al-Qadsiya 60
- 5) Al-Taawon 46
- 6) Al-Ittihad 45
- 7) Al-Ettifaq 39
- 8) Neom Sports 36
- 9) Al-Feiha 33
- 10) Al-Khaleej 31
- La stagione di Inzaghi in Arabia è comunque positiva. Come detto l'Al-Hilal è ancora in corsa per la vittoria del campionato e in Champions League asiatica deve vedersela negli ottavi di finale con l'Al-Sadd di Firmino. E poi c'è la Coppa d'Arabia...
- L'Al-Hilal ha conquistato la finale della King's Cup, la coppa nazionale saudita, dopo aver battuto l'Al-Ahli ai rigori. Nell'altra semfinale l'Al-Kholood, 14° in campionato, ha eliminato ai rigori l'Al-Ittihad, campione in carica
- Inzaghi ha lasciato la fortissima coppia interista e appena arrivato in Arabia si è affidato a un nuovo "duo", composto da Marcos Leonardo e Darwin Nunez. Il brasiliano è il miglior marcatore stagionale del club con 15 reti, l'uruguaiano aveva segnato 9 gol fino a metà stagione ma... a gennaio è stato messo fuori lista per la Saudi Pro League! Arrivato dal Liverpool per 53 milioni, Nunez è stato 'sacrificato' dopo l'arrivo di Benzema dall'Al-Ittihad e può giocare solo nella Champions League asiatica
- Un attacco già molto forte che a gennaio si è rinforzato con l'arrivo di Karim Benzema dall'Al-Ittihad. E come poteva presentarsi il pallone d'Oro 2022 se non con una tripletta all'esordio? Per lui 5 gol in altrettante presenze con la nuova squadra fin qui...
- Fino allo scorso anno erano avversari nel derby di Milano, oggi sono insieme in Arabia. Arrivato dal Milan per 25 milioni di euro, il terzino francese ha rispettato le aspettative e ha già realizzato 8 gol e 3 assist in 35 presenze stagionali.
- Nel dream team di Inzaghi non c'è solo Theo. Tra i migliori marcatori stagionali troviamo Sergej Milinkovic-Savic che ha già segnato 9 gol; 2 anche per Kalidou Koulibaly, mentre nell'ultima sessione di mercato è arrivato Pablo Marí dalla Fiorentina. Chi sfiorò l'Italia e la Roma nel 2018 fu Malcom (9 reti), poi destinato al Barcellona. E tra i pali gioca un idolo del Marocco come Yassine Bounou