 Simone Inzaghi perde altri punti da Cristiano Ronaldo: la classifica in Arabia Saudita e le news | Sky Sport
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Inzaghi perde altro terreno da Cristiano Ronaldo: la CLASSIFICA in Arabia Saudita

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50 candeline per Simone Inzaghi, che ha festeggiato il primo compleanno in Arabia. Avrebbe preferito regalarsi il primato in classifica ma il suo Al-Hilal ha pareggiato ancora nell'ultima giornata e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ne ha approfittato per portarsi +5 quando mancano 7 partite alla fine. In questo momento CR7 e compagni sono padroni del loro destino. Ecco la situazione nella Saudi Pro League ad oggi, mentre l'ex allenatore dell'Inter giura amore eterno all'Arabia: "Nazionale? Lusingato ma qui sto bene"

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Inzaghi, compleanno amaro: Al-Hilal a -5 da CR7

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