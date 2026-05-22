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Lazio-Pisa, le probabili formazioni dell'ultima giornata di Serie A

Serie A

Ultima giornata di Serie A per Lazio e Pisa che chiudono la stagione all'Olimpico sabato sera alle 20.45. Ultima anche per Pedro che saluterà da titolare in attacco con Cancellieri e Noslin. Squalificati Rovella e Taylor, a centrocampo ci saranno Cataldi e Dele-Bashiru. In porta ancora Furlanetto. Nel Pisa rientrano Bozhinov e Loyola, in attacco Moreo-Stojlkovic.  La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Lazio
Alessio Furlanetto
Alessio Furlanetto
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
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Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
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Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
terzino sinistro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala destra
Lazio
Patric
Patric
centrocampista centrale
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
mezzala sinistra
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Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
ala destra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
attaccante centrale
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Lazio
Pedro
Pedro
ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Furlanetto, Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini, Basic, Patric, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Pedro. All. Maurizio Sarri

  • Fuori GIla nella Lazio, c'è Provstgaard accanto a Romagnoli che torna dalla squalifica
  • Squalificati Nuno Tavares, Taylor e Rovella
  • A centrocampo pronto ancora Patric in regia con Basic e Dele-Bashiru
  • In attacco Pedro, all'ultima con la Lazio, completa il tridente con Cancellieri (in ballottaggio con Isaksen) e Noslin
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
difensore centrale di destra
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Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale
Pisa
Rosen Bozhinov
Rosen Bozhinov
difensore centrale di sinistra
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Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
esterno destro
Pisa
Isak Vural
Isak Vural
mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Felipe Loyola
Felipe Loyola
mezzala sinistra
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Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante centrale
pubblicità
Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
attaccante centrale

Le scelte di Hiljemark

PISA (3-5-2) la probabile formazione: Semper, Calabresi, Canestrelli, Bozhinov, Léris, Loyola, Aebischer, Vural, Angori, Moreo, Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark

  • Tornano Bozhinov e Loyola dalla squalifica
  • Leris e Angori saranno gli esterni
  • Arbischer titolare a centrocampo
  • In attacco solita coppia Moreo-Stojlkovic

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