Ultima giornata di Serie A per Lazio e Pisa che chiudono la stagione all'Olimpico sabato sera alle 20.45. Ultima anche per Pedro che saluterà da titolare in attacco con Cancellieri e Noslin. Squalificati Rovella e Taylor, a centrocampo ci saranno Cataldi e Dele-Bashiru. In porta ancora Furlanetto. Nel Pisa rientrano Bozhinov e Loyola, in attacco Moreo-Stojlkovic. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

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