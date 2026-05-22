Ultima giornata di Serie A per Lazio e Pisa che chiudono la stagione all'Olimpico sabato sera alle 20.45. Ultima anche per Pedro che saluterà da titolare in attacco con Cancellieri e Noslin. Squalificati Rovella e Taylor, a centrocampo ci saranno Cataldi e Dele-Bashiru. In porta ancora Furlanetto. Nel Pisa rientrano Bozhinov e Loyola, in attacco Moreo-Stojlkovic. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Furlanetto, Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini, Basic, Patric, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Pedro. All. Maurizio Sarri
- Fuori GIla nella Lazio, c'è Provstgaard accanto a Romagnoli che torna dalla squalifica
- Squalificati Nuno Tavares, Taylor e Rovella
- A centrocampo pronto ancora Patric in regia con Basic e Dele-Bashiru
- In attacco Pedro, all'ultima con la Lazio, completa il tridente con Cancellieri (in ballottaggio con Isaksen) e Noslin
Le scelte di Hiljemark
PISA (3-5-2) la probabile formazione: Semper, Calabresi, Canestrelli, Bozhinov, Léris, Loyola, Aebischer, Vural, Angori, Moreo, Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark
- Tornano Bozhinov e Loyola dalla squalifica
- Leris e Angori saranno gli esterni
- Arbischer titolare a centrocampo
- In attacco solita coppia Moreo-Stojlkovic