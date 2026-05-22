 Milan, la nuova maglia 2026 2027 debutterà contro il Cagliari. Foto | Sky Sport
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Milan, la nuova maglia home 2026-2027 debutterà contro il Cagliari. FOTO

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Strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri: è un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 1998/99. All'interno del colletto la scritta 'From Milan to the World' rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari

LE MAGLIE DELLA SERIE A 2026-2027

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