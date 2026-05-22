Milan, la nuova maglia home 2026-2027 debutterà contro il Cagliari. FOTO
Strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri: è un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 1998/99. All'interno del colletto la scritta 'From Milan to the World' rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari
- Riproposte le strisce rossonere larghe, che ricordano quelle della squadra campione d'Italia 1998/99. Una divisa abbinata a pantaloncini bianchi e calzettoni neri che restituiscono un'estetica classica al Milan 2026/27
- La divisa prevede colletto e polsini rossoneri mentre il logo e lo sponsor sono bianchi per creare contrasto con le strisce tornate ad una larghezza maggiore
- La scritta 'From Milan to the World' rende omaggio ai tifosi rossoneri in tutto il mondo
- Sul retro del collo è presente un sigillo in ceralacca che custodisce lo stemma rossonero
- Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan, ha dichiarato: “Questo kit rimanda al cuore di ciò che siamo. È un design in cui subito ti riconosci e di cui ti senti immediatamente parte: essenziale, iconico e inequivocabilmente Milan. Queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi”
- Maria Kiebacher, Director Product Line Management - Teamsport Apparel di Puma, ha aggiunto: “Le strisce larghe sono l'anima di questa maglia. Un design che porta con sé decenni di storia e che ancora oggi colpisce con la stessa forza. Quando qualcosa è così profondamente radicato nella cultura calcistica, non ha bisogno di essere reinventato. Deve essere celebrato e riportato in vita con tutto ciò che il gioco richiede”.
- Già disponibile negli store ufficiali del Milan, il nuovo kit debutterà in campo domenica 24 maggio nell'ultima partita casalinga della stagione contro il Cagliari