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Inter, il calendario delle partite in Serie A

calendario inter

Il nuovo campionato dei nerazzurri, campioni d'Italia, inizierà contro la neopromossa Monza, poi subito il big match col Napoli alla 3^. I due derby alla 10^ e alla 24^ giornata, contro la Juve si chiuderà il girone d'andata, mentre l'ultima di ritorno sarà in casa del Sassuolo

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

Il calendario completo dell'Inter

  • 1^ giornata: Inter-Monza
  • 2^ giornata: Cagliari-Inter
  • 3^ giornata: Inter-Napoli
  • 4^ giornata: Inter-Udinese
  • 5^ giornata: Roma-Inter
  • 6^ giornata: Inter-Parma
  • 7^ giornata: Bologna-Inter
  • 8^ giornata: Inter-Fiorentina
  • 9^ giornata: Venezia-Inter
  • 10^ giornata: Milan-Inter
  • 11^ giornata: Inter-Como
  • 12^ giornata: Atalanta-Inter
  • 13^ giornata: Inter-Genoa
  • 14^ giornata: Frosinone-Inter
  • 15^ giornata: Inter-Torino
  • 16^ giornata: Lecce-Inter
  • 17^ giornata: Inter-Sassuolo
  • 18^ giornata: Lazio-Inter
  • 19^ giornata: Inter-Juventus
  • 20^ giornata: Parma-Inter
  • 21^ giornata: Inter-Venezia
  • 22^ giornata: Napoli-Inter
  • 23^ giornata: Inter-Cagliari
  • 24^ giornata: Inter-Milan
  • 25^ giornata: Fiorentina-Inter
  • 26^ giornata: Inter-Atalanta
  • 27^ giornata: Udinese-Inter
  • 28^ giornata: Torino-Inter
  • 29^ giornata: Inter-Frosinone
  • 30^ giornata: Genoa-Inter
  • 31^ giornata: Inter-Roma
  • 32^ giornata: Monza-Inter
  • 33^ giornata: Inter-Bologna
  • 34^ giornata: Como-Inter
  • 35^ giornata: Inter-Lecce
  • 36^ giornata: Juventus-Inter
  • 37^ giornata: Inter-Lazio
  • 38^ giornata: Sassuolo-Inter

Subito il primo big match, i derby alla 10^ e 24^ giornata

I campioni d'Italia dell'Inter ripartiranno nel prossimo campionato davanti ai loro tifosi, con il 'Meazza' a ospitare l'incontro con il Monza, una delle tre neopromosse in Serie A. Dopo la trasferta di Cagliari, ecco subito il primo big match di stagione: a San Siro, per la 3^ giornata, arriverà il Napoli, mentre due partite dopo si vola all'Olimpico per sfidare la Roma. Per il primo derby bisognerà attendere il weekend del 1° novembre (10^ giornata), inizio di un mini ciclo che vedrà la squadra di Chivu opposta poi a Como e Atalanta. Il derby d'Italia contro la Juve, invece, chiuderà il girone d'andata, mentre quello di ritorno partirà dalla gara esterna al 'Tardini' di Parma. Alla terza giornata di ritorno ancora il Napoli, mentre tra la 24^ e la 26^ giornata affronterà in serie Milan, Fiorentina e Atalanta. Solo alla terzultima si disputerà il big match tra Juventus e Inter all'Allianz, con epilogo fissato sul campo del Sassuolo. L'ultima casalinga, come due stagioni fa, sarà contro la Lazio.

Approfondimento

Derby e big match, tutte le date da ricordare

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