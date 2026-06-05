Lazio, il calendario delle partite in Serie Acalendario lazio
Il 'Dall'Ara' di Bologna attende i biancocelesti per la giornata inaugurale di Serie A, mentre affronteranno il primo big match in casa contro il Milan alla 4^. I due derby per la Lazio saranno alla 15^ e 32^ giornata, il campionato si chiuderà all'Olimpico contro la Fiorentina
Il calendario completo della Lazio
- 1^ giornata: Bologna-Lazio
- 2^ giornata: Lazio-Genoa
- 3^ giornata: Udinese-Lazio
- 4^ giornata: Lazio-Milan
- 5^ giornata: Venezia-Lazio
- 6^ giornata: Lazio-Monza
- 7^ giornata: Juventus-Lazio
- 8^ giornata: Lazio-Parma
- 9^ giornata: Sassuolo-Lazio
- 10^ giornata: Lazio-Cagliari
- 11^ giornata: Napoli-Lazio
- 12^ giornata: Lazio-Lecce
- 13^ giornata: Torino-Lazio
- 14^ giornata: Lazio-Atalanta
- 15^ giornata: Lazio-Roma
- 16^ giornata: Frosinone-Lazio
- 17^ giornata: Fiorentina-Lazio
- 18^ giornata: Lazio-Inter
- 19^ giornata: Como-Lazio
- 20^ giornata: Lazio-Bologna
- 21^ giornata: Monza-Lazio
- 22^ giornata: Lazio-Venezia
- 23^ giornata: Atalanta-Lazio
- 24^ giornata: Cagliari-Lazio
- 25^ giornata: Lazio-Napoli
- 26^ giornata: Genoa-Lazio
- 27^ giornata: Lazio-Frosinone
- 28^ giornata: Lazio-Juventus
- 29^ giornata: Parma-Lazio
- 30^ giornata: Lecce-Lazio
- 31^ giornata: Lazio-Torino
- 32^ giornata: Roma-Lazio
- 33^ giornata: Lazio-Como
- 34^ giornata: Milan-Lazio
- 35^ giornata: Lazio-Sassuolo
- 36^ giornata: Lazio-Udinese
- 37^ giornata: Inter-Lazio
- 38^ giornata: Lazio-Fiorentina