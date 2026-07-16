Inter, i convocati per il ritiro in Germania: l'elenco dei 28 giocatori
L'Inter è arrivata a Donaueschingen, in Germania, dove svolgerà una parte del ritiro estivo. In attesa del rientro dei nazionali - con Lautaro che si giocherà la finale domenica contro la Spagna -, Chivu ha convocato 28 giocatori (compresi tanti giovani aggregati alla prima squadra): ecco l'elenco completo
- JOSEP MARTINEZ
- IVAN PROVEDEL
- RAFFAELE DI GENNARO
- ALESSANDRO BASTONI
- YANN BISSECK
- BENJAMIN PAVARD
- CARLOS AUGUSTO
- FEDERICO DIMARCO
- LUIS HENRIQUE
- NICOLÒ BARELLA
- HENRICK MKHITARYAN
- PIOTR ZIELINSKI
- ANDY DIOUF
- DAVIDE FRATTESI
- KRISTJAN ASLLANI
- EBENEZER AKINSANMIRO
- ALEKSANDAR STANKOVIC
- YANIS MASSOLIN
- PIO ESPOSITO
- MATTEO FARRONATO
- YVAN MAYE
- LEONARDO BOVIO
- MATTIA MARELLO
- LUKA TOPALOVIC
- ISSIAKA KAMATE
- MATTEO LAVELLI
- MATTIA MOSCONI
- JAMAL IDDRISSOU
- Karlsruher-Inter: domenica 26 luglio, ore 16:30, BBBank Wildpark - Karlsruhe
- Manchester City-Inter: sabato 1 agosto, orario da confermare, Kai-Tak Stadium - Hong Kong
- Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth
- Juventus-Inter: sabato 8 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth