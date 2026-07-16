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Inter, i convocati per il ritiro in Germania: l'elenco dei 28 giocatori

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L'Inter è arrivata a Donaueschingen, in Germania, dove svolgerà una parte del ritiro estivo. In attesa del rientro dei nazionali - con Lautaro che si giocherà la finale domenica contro la Spagna -, Chivu ha convocato 28 giocatori (compresi tanti giovani aggregati alla prima squadra): ecco l'elenco completo

INTER, INIZIATO IL RITIRO IN GERMANIA

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