 Amichevoli Serie A, i risultati di oggi 19 luglio | Sky Sport
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Amichevoli Serie A, i risultati di oggi: la Roma inizia con 6 gol alla Primavera

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Foto dal profilo X AsRoma

Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha affrontato la Primavera in quattro tempi da 20 minuti. 6-0 il risultato finale con doppiette di Dobvik e Dybala. Anche il Milan ha affrontano una selezione sperimentale di Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Cuesta che ha vnto 4-0. Nel pomeriggio sempre con la seconda squadra in campo la Fiorentina di Grosso mentre il Genoa affronta il Trento, il Venezia le Dolomiti Bellunesi e il Lecce se la vedà in Ungheria contro l'Haladas

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