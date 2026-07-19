Amichevoli Serie A, i risultati di oggi: la Roma inizia con 6 gol alla Primavera
Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha affrontato la Primavera in quattro tempi da 20 minuti. 6-0 il risultato finale con doppiette di Dobvik e Dybala. Anche il Milan ha affrontano una selezione sperimentale di Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Cuesta che ha vnto 4-0. Nel pomeriggio sempre con la seconda squadra in campo la Fiorentina di Grosso mentre il Genoa affronta il Trento, il Venezia le Dolomiti Bellunesi e il Lecce se la vedà in Ungheria contro l'Haladas
- Dovbyk (28', 62'), Soulé (40'), Dybala (48', 57'), Cristante (52')
- ROMA (3-4-2-1): Svilar (61' De Marzi); Ghilardi (21' Mancini), Ziolkowski (41' Ghilardi), Hermoso (61' Ziolkowski); Rensch (21' Wesley), Bah (41' Pisilli), Pisilli (21' Cristante), Angelino (41' Rensch); Soulé (61' Dovbyk), Cherubini (21' Dybala); Dovbyk (41' Cherubini)
- ROMA PRIMAVERA (3-4-2-1): De marzi; Seck, Terlizzi, Basile; Lulli, Arduini, Maccaroni, Cama; Guaglianone, Arena; Corredera
- Marcatori: Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek, Fofana
- MILAN (3-4-2-1) primo tempo: Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi; Ossola, Kostic; Nkunku
- MILAN (3-4-2-1) secondo tempo: Pittarella, Odogu, Gila, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani; Loftus, Guernier; Camarda
- MILAN FUTURO primo tempo: Faccioli, Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera, Sala, Zeroli, Balentien, Sia, Sardo, Asanji
- MILAN FUTURO secondo tempo: Catalano, Colombo, Piermarini, Pagliei, Minotti, Mancioppi, M. Cisse, Menon, Plazzotta, Vos, Magrassi
- 8' Benedyczak, 30' Carboni, 48' Pellegrino, 78' Kouda
- PARMA (4-3-3) primo tempo: Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Carboni; Ordonez, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Joujou, Frigan, Benedyczak
- PARMA (4-3-3) secondo tempo: Daffara; Britschgi, Valenti, Drobnic, Valeri; Kouda, Konate, Keita; Almqvist, Pellegrino, Lontani,
- PARMA PRIMAVERA (4-2-3-1): Mazzocchi; Pajsar, Diallo, Varali, Hartley; Diop, Brizi; Balduzzi, Avramescu, Opoku; Diagne