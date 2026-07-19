 Mondiali 2026, le foto della finale Argentina Spagna in diretta LIVE | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali 2026, le foto della finale Spagna-Argentina in diretta

Mondiali fotogallery
13 foto

Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium, nel New Jersey. La cerimonia d'apertura è già iniziata con lo spettacolo sugli spalti in attesa dell'ingresso in campo delle due squadre. Qui seguiamo la finale in tempo reale, dallo spettacolo prepartita alle emozioni del match, fino alla festa di chi alzerà la Coppa: tutte le immagini più belle, aggiornate scatto dopo scatto

LIVE: SPAGNA-ARGENTINA - I VIP ALLA FINALE

ALTRE FOTOGALLERY

Tutti i vip presenti per Spagna-Argentina

Mondiali

È il giorno della finalissima al MetLife Stadium, appuntamento imperdibile anche per le tante...

14 foto

Le probabili formazioni di Spagna-Argentina

Mondiali

Ultimo atto dei Mondiali 2026: al MetLife Stadium si affrontano Spagna e Argentina in finale....

24 foto

I migliori giocatori in scadenza nel 2027

Calciomercato

In corso la sessione estiva del calciomercato, ma si guarda anche al futuro e ai campioni in...

51 foto

Troyes, ecco Beach: portiere Australia ai Mondiali

Calciomercato

Rinforzo di lusso per la porta del Troyes in Ligue 1. Arriva Patrich Beach, il titolare...

86 foto

Gli acquisti più costosi dell'estate (finora)

Calciomercato

È stato da poco inaugurato il calciomercato estivo, ma non mancano nuovi colpi a suon di milioni....

25 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Collina: "La tecnologia non uccide le emozioni"

    Mondiali

    Il presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha parlato delle...

    Bandierazo Argentina, tifosi invadono Times Square

    video

    Una vera e propria invasione albiceleste a Times Square. I tifosi dell'Argentina hanno riempito...

    Messi prima della finale: "Siamo già nella storia"

    il messaggio

    Lionel Messi ringrazia con un post su Instagram i suoi compagni di Nazionale prima della finale...