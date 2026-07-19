Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium, nel New Jersey. La cerimonia d'apertura è già iniziata con lo spettacolo sugli spalti in attesa dell'ingresso in campo delle due squadre. Qui seguiamo la finale in tempo reale, dallo spettacolo prepartita alle emozioni del match, fino alla festa di chi alzerà la Coppa: tutte le immagini più belle, aggiornate scatto dopo scatto
LIVE: SPAGNA-ARGENTINA - I VIP ALLA FINALE
- THIS IS THE WORLD CUP!
- Prima della cerimonia di chiusura dei Mondiali, ecco Lamine Yamal! Tutti gli occhi sul fenomeno spagnolo
- E se da una parte c'è Yamal... Anche Messi è arrivato al MetLife Stadium
- Ad aprire lo show è IShowSpeed, creator e streamer statunitense tra i più seguiti al mondo. La sua esibizione sulle note di "Champions" dà il via alla cerimonia prima della finale.
- È il momento di Post Malone, headliner della cerimonia di chiusura. La superstar statunitense, nove volte disco di diamante e autore di hit come "Sunflower" e "Circles", accende il MetLife Stadium prima di Spagna-Argentina.
- Alcune cartoline dal MetLife Stadium: l'impianto può accogliere oltre 80mila spettatori. Inaugurato nel 2010 e casa dei New York Giants e dei New York Jets. Per ora tanto spettacolo ma tranquilli...ci sarà da divertirsi anche in campo
- Ecco le prime immagini del pallone della finale in campo!
- Al MetLife Stadium, è arrivato anche il presidente Fifa Gianni Infantino
- Tanto movimento nei cieli... Gli elicotteri White Hawk del Marine Helicopter Squadron One sorvolano il MetLife Stadium: tra questi potrebbe esserci anche il velivolo che trasporta il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump...