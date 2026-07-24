Como, Udinese e Monza scendono in campo venerdì 24 luglio per i loro test pre-campionato. La squadra di Fabregas se la vedrà stamattina con il Paris FC di Immobile, per i bianconeri di Runjaic ostacolo Swansea, club di Championship. Il Monza di Juric invece affronterà in serata il Galatasaray
- Como (4-2-3-1): Törnqvist; Van Der Brempt, Goldaniga, Cuenca, Valle; Rispoli, Da Cunha; Kuhn, Lahdo, Fadera; Gabrielloni
- Paris Fc (4-3-3): Trapp; Camara, Coppola, De Smeth, Kore; Matondo, Lees-Melou, Pagis; Kebbal, Geubbels, Simon Moses
- UDINESE-SWANSEA - Ore 13
- MONZA-GALATASARAY - Ore 20