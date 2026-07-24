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Serie A, programma e risultati delle amichevoli di oggi

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Como, Udinese e Monza scendono in campo venerdì 24 luglio per i loro test pre-campionato. La squadra di Fabregas se la vedrà stamattina con il Paris FC di Immobile, per i bianconeri di Runjaic ostacolo Swansea, club di Championship. Il Monza di Juric invece affronterà in serata il Galatasaray

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