Amichevole tra amici e campioni del mondo: la Lazio di Gattuso supera 6-3 l'Avellino di Nesta. Protagonista Ratkov (doppietta), a segno anche il giovane Serra, Belahyane, Taylor e Artistico su rigore. Amichevoli di prestigio per Inter (con il Manchester City) e Fiorentina (contro il Real Madrid), in campo anche la Roma contro il Cardiff. Doppia amichevole per il Bologna, test anche per Udinese, Venezia, Frosinone, Genoa

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