Amichevoli Serie A, risultati e marcatori di oggi: Lazio ok con l'Avellino
Amichevole tra amici e campioni del mondo: la Lazio di Gattuso supera 6-3 l'Avellino di Nesta. Protagonista Ratkov (doppietta), a segno anche il giovane Serra, Belahyane, Taylor e Artistico su rigore. Amichevoli di prestigio per Inter (con il Manchester City) e Fiorentina (contro il Real Madrid), in campo anche la Roma contro il Cardiff. Doppia amichevole per il Bologna, test anche per Udinese, Venezia, Frosinone, Genoa
- 11' Di Maggio (A), 15' Serra (L), 22' e 35' Ratkov (L), 46' Belahyane (L), 53' rig. Artistico (L), 67' Besaggio (A), 74' Pandolfi (A), 91' Taylor (L)
- LAZIO (4-2-3-1): Mandas (46' Motta); Floriani M. (69' Lazzari), Romagnoli (58' Provstgaard), Marusic (46' R. Bordon), Pedraza (69' Doekhi); Pryzborek (69' Dele-Bashiru), Belahyane (69' Rovella); Cancellieri (69' Zaccagni), Dia (46' Artistico), Serra (69' Taylor); Ratkov (69' Noslin). All. Gattuso
- AVELLINO (4-3-3): Iannarilli (57' Martinelli); Vignoli (46' Cancellotti), Simic, Fontanarosa, Moruzzi; Sounas, Palmiero, Di Maggio; Favilli, Spadoni, Biasci. All. Nesta
- 15' Stulic, 36' Maleh, 30' Gorter
- Doppia sfida a Casteldebole tra le due squadre: la prima dalle ore 11, la seconda alle 17.30
- Ore 13.30 a Hong Kong (LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW)
- Ore 16 a Cardiff
- Ore 16 a Mittersill
- Ore 17 al Centro Sportivo di Divonne-les-Bains
- Ore 18 a Klagenfurt
- Ore 18.30 a Rieti
- Ore 20.30 a Leicester