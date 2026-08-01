L'Inter vince ai rigori l'amichevole contro il Manchester City. Buone indicazioni per Chivu, soprattuto da Stankovic: "Per impegno e qualità è stato molto bravo". L'allenatore ha evidenziato la necessità di acquistare un esterno: "Abbiamo tre quinti in questo momento, potrebbe farlo anche Carlos Augusto, ma lo preferisco come terzo di difesa. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene". Nel VIDEO l'intervista al nostro inviato Matteo Barzaghi

Avete vinto questa amichevole contro il City: cosa vi portate a casa?

"Si tratta di un test estivo dopo due settimane e mezzo di lavoro. La condizione ancora non è ottimale, pesa anche il fuso orario. Dobbiamo cercare di gestire al meglio anche i giocatori, con Bisseck che ha fatto gli straordinari. Non guardiamo i risultati, sappiamo dove dobbiamo migliorare e quanto lavoro c'è da fare".

A livello tattico abbiamo visto qualche esperimento, è una cosa che rivedremo?

"Ci adattiamo in base a quello che è l'avversario, abbiamo dei principi da rispettare e possiamo migliorare tanto nel coraggio. A volte siamo riusciti a mettergli pressione alzando la nostra linea, mentre a volte abbiamo difeso meglio la porta. Nel secondo tempo siamo un po' calati, abbiamo inserito anche qualche ragazzo. Si tratta di un buon test per tutti. La strada è lunga e c'è ancora tanto lavoro da fare".

Come valuta la prestazione di Stankovic?

"Ha fatto una buona gara, siamo contenti di come si allena. Anche lui non è in condizione ottimale però per impegno e qualità è stato molto bravo".

Concludendo con il mercato, l'emergenza è sulla destra?

"Se fate i calcoli vi risulta questa, magari anche a sinistra. Di certo è che abbiamo tre quinti in questo momento, potrebbe farlo anche Carlos Augusto ma lo preferisco come terzo di difesa. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene".