 Inter-Manchester City 4-2, le pagelle dell'amichevole: Stankovic MVP | Sky Sport
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Inter-Manchester City 4-2 (d.c.r.), le pagelle dell'amichevole: Stankovic MVP

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Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari: inglesi avanti al 14' con Mubama, risposta dell'Inter sei minuti più tardi con Pavard. Il migliore in campo, però, è stato Aleksandar Stankovic, autore di una prestazione da 7 in pagella. Di seguito i voti a cura di Matteo Barzaghi.

INTER-MAN. CITY 4-2 (D.C.R.): CRONACA E TABELLINO

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