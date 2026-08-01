Inter-Manchester City 4-2 (d.c.r.), le pagelle dell'amichevole: Stankovic MVP
Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari: inglesi avanti al 14' con Mubama, risposta dell'Inter sei minuti più tardi con Pavard. Il migliore in campo, però, è stato Aleksandar Stankovic, autore di una prestazione da 7 in pagella. Di seguito i voti a cura di Matteo Barzaghi.
- MARTINEZ: voto 6
- PAVARD: voto 6,5
- BISSECK: voto 6,5
- CARLOS AUGUSTO: voto 6
- DIOUF: voto 6
- BARELLA: voto 6
- MKHITARYAN: voto 6
- STANKOVIC: voto 7 (MVP)
- DIMARCO: voto 6
- IDDRISSOU: voto 5,5
- ESPOSITO: voto 5,5
- CHIVU: voto 6,5
- Dal 46' ZIELINSKI: voto 6
- Dal 46' LUIS HENRIQUE: voto 5,5
- Dal 46' FRATTESI: voto 6
- Dal 46' MOSCONI: voto 6
- Dal 46' BASTONI: voto 6
- Dal 60' TOPALOVIC: voto 6
- Dal 61' PROVEDEL: voto 6,5
- Dal 67' LAVELLI: voto 6
- Dal 67' BOVIO: voto SV
- Dal 69' MARELLO: voto 6
- Dal 78' MAYE: voto SV