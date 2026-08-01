Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari: inglesi avanti al 14' con Mubama, risposta dell'Inter sei minuti più tardi con Pavard. Il migliore in campo, però, è stato Aleksandar Stankovic, autore di una prestazione da 7 in pagella. Di seguito i voti a cura di Matteo Barzaghi.

INTER-MAN. CITY 4-2 (D.C.R.): CRONACA E TABELLINO