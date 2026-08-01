Tonali-gol batte Palestra in Tottenham-Chelsea: le FOTO dell'amichevole
Il Tottenham si aggiudica il derby di Londra contro il Chelsea nella Sydney Super Cup, imponendosi 2-1 nell'amichevole disputata in Australia. Gli Spurs conquistano la vittoria nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Danso al 49': a sbloccare il risultato è Tonali al 17' con un destro da fuori area. Il Chelsea pareggia appena quattro minuti più tardi con Estevao, ma al 92' Richarlison firma il gol decisivo. Tra i Blues in campo per 80 minuti anche Palestra
- A sbloccare il risultato nell'amichevole di Sydney ci ha pensato il centrocampista italiano, al suo primo gol con la nuova squadra. Al 17' Tonali ha ricevuto un passaggio dall'ex Fiorentina Solomon e ha lasciato partire un destro da fuori area deviato da Colwill, che ha spiazzato il portiere Sharman-Lowe. Buona la prestazione del numero 16 di De Zerbi, rimasto in campo per 81 minuti.
- Dopo essere entrato nella ripresa della precedente amichevole contro il Western Sydney, questa volta Palestra è stato schierato titolare da Xabi Alonso. Il terzino destro è rimasto in campo per 80 minuti, prima di lasciare il posto a Watson. Nel prossimo test precampionato i Blues affronteranno la Juventus il 5 agosto alle 13.30.