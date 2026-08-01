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Tonali-gol batte Palestra in Tottenham-Chelsea: le FOTO dell'amichevole

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Il Tottenham si aggiudica il derby di Londra contro il Chelsea nella Sydney Super Cup, imponendosi 2-1 nell'amichevole disputata in Australia. Gli Spurs conquistano la vittoria nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Danso al 49': a sbloccare il risultato è Tonali al 17' con un destro da fuori area. Il Chelsea pareggia appena quattro minuti più tardi con Estevao, ma al 92' Richarlison firma il gol decisivo. Tra i Blues in campo per 80 minuti anche Palestra

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