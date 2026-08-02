Amichevoli Serie A, risultati e marcatori di oggi: in campo Atalanta, Lazio e Torino
Proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi, domenica 2 agosto, sono sei le formazioni italiane in campo: alle 16 il Torino affronta il Burnley, match in diretta su Sky e in streaming su NOW. Test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma
- Domenica 2 agosto, ore 14, An der Alten Försterei - Berlino
- Domenica 2 agosto, ore 15, Feyenoord Stadium
- Domenica 2 agosto, ore 16, Turf Moor - Burnley
- In diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- Domenica 2 agosto, ore 16.30, Landskron
- Domenica 2 agosto, ore 17, Centro Sportivo Pineta - Pinzolo
- Domenica 2 agosto, ore 20:45, Stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli Piceno