Amichevoli Serie A, risultati e marcatori di oggi: in campo Atalanta, Lazio e Torino

Proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi, domenica 2 agosto, sono sei le formazioni italiane in campo: alle 16 il Torino affronta il Burnley, match in diretta su Sky e in streaming su NOW. Test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma

IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI