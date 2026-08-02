 Juventus, i convocati per la tournée in Asia e Australia: la lista | Sky Sport
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Juventus, i convocati per la tournée a Hong Kong e Perth: la lista

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La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia: i bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi a Perth, per le amichevoli con Inter e Palermo (tutte visibili LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram ed Ekathor: ecco la lista dei convocati

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