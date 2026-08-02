Juventus, i convocati per la tournée a Hong Kong e Perth: la lista
La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia: i bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi a Perth, per le amichevoli con Inter e Palermo (tutte visibili LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram ed Ekathor: ecco la lista dei convocati
- Chelsea-Juventus (mercoledì 5 agosto a Hong Kong)
- Juventus-Inter (sabato 8 agosto a Perth)
- Palermo-Juventus (martedì 11 agosto a Perth)
- MICHELE DI GREGORIO
- MATTIA PERIN
- CARLO PINSOGLIO
- ZEKI CELIK
- GLEISON BREMER
- FEDERICO GATTI
- LLOYD KELLY
- PIERRE KALULU
- DANIELE RUGANI
- ANDREA CAMBIASO
- JUAN CABAL
- MANUEL LOCATELLI
- TEUN KOOPMEINERS
- DOUGLAS LUIZ
- ARTHUR
- FABIO MIRETTI
- WESTON MCKENNIE
- FRANCISCO CONCEIÇAO
- KOLO MUANI
- KENAN YILDIZ
- EDON ZHEGROVA
- JEREMIE BOGA
- ARKADIUSZ MILIK
- JONATHAN DAVID
- KERIM ALAJBEGOVIC
- SEBASTIANO NAVA (portiere)
- JAVIER GIL PUCHE (difensore)
- AUGUSTO OWUSU (centrocampista)
- JUSTIN OBOAVWODUO (attaccante)
- ADIN LICINA (in foto) (attaccante)
- ARMAN DURMISI (attaccante)
- Restano a Torino gli acciaccati Khéphren Thuram e Jeff Ekhator: il francese e l'italiano lavoreranno in questi giorni alla Continassa per provare a riaggregarsi in gruppo quando la squadra farà ritorno dalla tournée
- Non convocati anche Joao Mario (sempre più vicino alla Fiorentina), Adzic (in direzione Sassuolo) e Nico Gonzalez (in trattativa per rimanere all'Atletico Madrid)