La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia: i bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi a Perth, per le amichevoli con Inter e Palermo (tutte visibili LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram ed Ekathor: ecco la lista dei convocati

JUVE, COMA CAMBIA LA FORMAZIONE TIPO COI NUOVI INNESTI