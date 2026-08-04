Stadio Maradona di Napoli, ecco come sarà dopo il restyling: il progetto
Il Comune di Napoli ha svelato il progetto per il nuovo “Maradona”, con lo stadio che verrebbe trasformato in un impianto da circa 60mila posti, con un solo anello e senza pista di atletica. Più spazio per gli skybox e i posti “vip”. Inizio dei lavori previsto nel 2027, con lo stadio che sarà candidato anche a ospitare Euro2032
- Con un plico da 500 tavole già inviato alla Figc, il Comue di Napoli ha presentato il progetto del nuovo stadio “Maradona”, che sarà candidato anche a ospitare Euro 2032, la rassegna continentale organizzata insieme alla Turchia.
- Saranno cinque le città italiane sede del torneo, e Napoli punta a rientrare tra queste con il suo nuovo impianto
- Secondo la relazione allegata al progetto, con l’ammodernamento si punta a una capienza complessiva di circa 60mila posti. Lo stadio sarà privo di pista d’atletica e avrà un unico anello che parte dall’alto e scende fino a un massimo di sette metri dal terreno di gioco.
- L’obiettivo è quello di bilanciare grande affluenza, comfort individuale, sicurezza e qualità dell’esperienza. Su richiesta del club inoltre verrà dato più spazio agli skybox: la tribuna centrale sarà dotata di skybox da sedici posti ciascuno, con annesso salottino interno
- In tutto si prevedono circa 600 posti super vip, circa 7mila metri quadri di area hospitality, così come “experience” per i tifosi, quali le ampie vetrate che permettono di assistere all’ingresso in campo dei giocatori
- Previsto anche un nuovo accesso al campo per i giocatori. “La nuova area di accesso al campo funge da ‘spazio cerimoniale’ prima della partita”, si legge nelle note del progetto. “Collegata all’area Vip, è progettata per rendere ancora più emozionante il momento dell’ingresso dei giocatori sul terreno di gioco”
- L’impianto sarà inoltre raggiungibile tramite trasporto pubblico, grazie a tre linee dedicate.
- L’obiettivo del Comune è porre la prima pietra entro la seconda metà del 2027 e portare a termine la ristrutturazione dell’ex San Paolo entro il 2031, indipendentemente dall’esito della candidatura per Euro 2032
- Ma al momento la città di Napoli si presenta con addirittura due stadi candidati in vista di Euro 2032. Oltre al Maradona (ristrutturato con fondi pubblici) c’è infatti il progetto presentato dal presidente De Laurentiis con l'idea di regalare al club uno stadio di proprietà, che dovrebbe sorgere nella zona est di Napoli, oggetto di bonifica dopo i sopralluoghi della società
- La doppia candidatura è entrata nei documenti acquisiti dalla Federcalcio