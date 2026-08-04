 Stadio Maradona di Napoli, ecco come sarà dopo il restyling: il progetto. Foto | Sky Sport
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Stadio Maradona di Napoli, ecco come sarà dopo il restyling: il progetto

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Il Comune di Napoli ha svelato il progetto per il nuovo “Maradona”, con lo stadio che verrebbe trasformato in un impianto da circa 60mila posti, con un solo anello e senza pista di atletica. Più spazio per gli skybox e i posti “vip”. Inizio dei lavori previsto nel 2027, con lo stadio che sarà candidato anche a ospitare Euro2032

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