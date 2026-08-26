Serie A, arbitri della 2^ giornata: Fabbri per Cagliari-Inter, Napoli-Como a PairettoLE DESIGNAZIONI
Ufficiali le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Fabbri dirigerà Cagliari-Inter, in programma domenica alle 20.45 su Sky. Chiffi è stato scelto per Lecce-Roma, mentre Doveri arbitrerà Atalanta-Bologna, altre due sfide in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Manganiello designato per Milan-Venezia, Fourneau per Juventus-Parma mentre l'arbitro di Napoli-Como sarà Pairetto
MILAN – VENEZIA Venerdì 28/08 h. 20.45
MANGANIELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MARCENARO
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO
FIORENTINA – FROSINONE Sabato 29/08 h. 18.30
COLLU
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: PRONTERA
AVAR: GHERSINI
MONZA – UDINESE Sabato 29/08 h. 18.30
ALLEGRETTA
POLITI – BELSANTI
IV: MASSA
VAR: PATERNA
AVAR: MAZZOLENI
SASSUOLO – TORINO Sabato 29/08 h. 18.30
DI MARCO
DI GIOIA – BARONE
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DI PAOLO
JUVENTUS – PARMA Sabato 29/08 h. 20.45
FOURNEAU
ROSSI C. – LO CICERO
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PICCININI
NAPOLI – COMO Domenica 30/08 h. 18.30
PAIRETTO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: GUIDA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PRONTERA
CAGLIARI – INTER Domenica 30/08 h. 20.45 su Sky Sport Calcio
FABBRI
VECCHI – CECCON
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: PATERNA
LAZIO – GENOA Domenica 30/08 h. 20.45
FELICIANI
MASTRODONATO – FONTANI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: COSSO
LECCE – ROMA Lunedì 31/08 h. 18.30 su Sky Sport Calcio
CHIFFI
IMPERIALE - CECCONI
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI
ATALANTA – BOLOGNA Lunedì 31/08 h. 20.45 su Sky Sport Calcio
DOVERI
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DIONISI
AVAR: MARINI