Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie A, arbitri della 2^ giornata: Fabbri per Cagliari-Inter, Napoli-Como a Pairetto

LE DESIGNAZIONI

Ufficiali le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Fabbri dirigerà Cagliari-Inter, in programma domenica alle 20.45 su Sky. Chiffi è stato scelto per Lecce-Roma, mentre Doveri arbitrerà Atalanta-Bologna, altre due sfide in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Manganiello designato per Milan-Venezia, Fourneau per Juventus-Parma mentre l'arbitro di Napoli-Como sarà Pairetto

LE NUOVE REGOLE ARBITRALI

MILAN – VENEZIA     Venerdì 28/08 h. 20.45

MANGANIELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:      MARCENARO

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      PEZZUTO

 

FIORENTINA – FROSINONE      Sabato 29/08 h. 18.30

COLLU

TEGONI – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     PRONTERA

AVAR:      GHERSINI

 

MONZA – UDINESE    Sabato 29/08 h. 18.30

ALLEGRETTA

POLITI – BELSANTI

IV:       MASSA

VAR:      PATERNA

AVAR:       MAZZOLENI

 

SASSUOLO – TORINO     Sabato 29/08 h. 18.30

DI MARCO

DI GIOIA – BARONE

IV:     ZUFFERLI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:     DI PAOLO

 

JUVENTUS – PARMA    Sabato 29/08 h. 20.45

FOURNEAU

ROSSI C. – LO CICERO

IV:      SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:    PICCININI

 

NAPOLI – COMO   Domenica 30/08  h. 18.30

PAIRETTO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:     GUIDA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PRONTERA

 

CAGLIARI – INTER    Domenica 30/08  h. 20.45 su Sky Sport Calcio

FABBRI

VECCHI – CECCON

IV:     LA PENNA

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PATERNA

 

LAZIO – GENOA  Domenica 30/08  h. 20.45

FELICIANI

MASTRODONATO – FONTANI

IV:     MARIANI

VAR:     ABISSO

AVAR:       COSSO

 

LECCE – ROMA   Lunedì 31/08 h. 18.30 su Sky Sport Calcio

CHIFFI

IMPERIALE - CECCONI 

IV:       DI BELLO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      PAGANESSI

 

ATALANTA – BOLOGNA    Lunedì 31/08 h. 20.45 su Sky Sport Calcio

DOVERI 

PERETTI – PERROTTI

IV:     CALZAVARA

VAR:    DIONISI

AVAR:      MARINI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Gli arbitri della 2^ giornata di Serie A

LE DESIGNAZIONI

Ufficiali le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Fabbri dirigerà...

Infortunio Yildiz, si valuta un'operazione

juventus

Lo staff bianconero e la stella turca starebbero cercando la soluzione migliore dopo il problema...

Gasp: "Dybala? Dicevano avesse muscoli di seta"

Serie A

L'allenatore della Roma commenta il successo sulla Fiorentina alla prima di campionato: "Non...

Dove vedere Roma-Fiorentina

guida tv

La partita tra Roma e Fiorentina della 1^ giornata di Serie A si gioca lunedì 24 agosto alle ore...

Problema a un piede per Yildiz: rischio lungo stop

juventus

Problema al piede sinistro per Kenan Yildiz dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE