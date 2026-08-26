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Juventus, infortunio Yildiz: si valuta un'operazione per il problema al piede

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©Ansa

Lo staff bianconero e la stella turca starebbero cercando la soluzione migliore dopo il problema contro il Frosinone: in caso di intervento chirurgico, il numero 10 rimarrebbe fermo per diverse settimane

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Continuano le valutazioni sulle condizioni di Kenan Yildiz. La Juventus starebbe pensando a un'operazione per la stella turca, che ha accusato un problema al piede sinistro dopo la vittoria di domenica contro il Frosinone alla prima giornata di campionato. Lo staff bianconero è alla ricerca della soluzione migliore insieme al numero 10, che in caso di intervento chirurgico rimarrebbe fermo per diverse settimane.

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