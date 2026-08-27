Napoli, De Bruyne: "Mai pensato di lasciare. Conte? Non puoi legare con tutti"

Il centrocampista del Napoli in un'intervista al 'Corriere dello Sport': "Non ho mai detto di voler lasciare Napoli". Su Conte e sulle differenze con Allegri: "Sono cose che succedono, non puoi legare con tutti nella tua carriera. Conte è molto rigido, più focalizzato sul rapporto professionale. Allegri è più sciolto e più formale" CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Dalla scorsa stagione a quella appena iniziata e che lo ha visto subito protagonista con il gol a Genova. Kevin De Bruyne ha parlato in un'intervista al 'Corriere dello Sport' e, tra i vari argomenti, c'è quello che riguarda la rete che ha sbloccato il match - vinto poi 2-0 dal Napoli - contro il Genoa, con il contatto con Vasquez: "Dipende da che angolazione lo guardi, io credo sia un cinquanta-cinquanta. Ma, alla fine, fa parte del gioco. Le persone parlano tanto, a me non interessa". Restando in tema centrocampo, il belga ha parlato della possibilità di vederlo in campo con tutti i 'Fab Four' (lui, McTominay, Anguissa e Lobotka): "Sono stato in squadre piene di grandi giocatori e onestamente non capisco perché quelli bravi non possano giocare insieme. A volte funziona, altre no". l'episodio Gol De Bruyne, filtra il parere di Orsato

"Conte? Sono cose che succedono" Facendo un salto indietro, De Bruyne ha parlato della possibilità di lasciare Napoli quest'estate: "Non l'ho mai detto. Quando dico qualcosa sono molto diretto, ma alla gente non piace e ci ricama sopra tante storie". E, parlando delle sue parole su Conte: "Se mi fanno una domanda, sono onesto. Dico sempre la verità. Sono cose che succedono, non puoi legare con tutti nella tua carriera. Va bene così. Non sono l'unico, a volte le persone hanno visioni diverse". E sulle differenze tra Conte e Allegri, suo attuale allenatore al Napoli: "Conte è molto rigido, più focalizzato sul rapporto professionale. Non c'è connessione con i calciatori. Allegri, invece, è più sciolto, più formale e, da quel che ho potuto vedere, cura di più il legame personale". Leggi anche Napoli, De Bruyne: "Felice per l'addio di Conte"