Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 2^ giornataguida tv
Da venerdì 28 a lunedì 31 agosto la seconda giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Cagliari-Inter, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Per tutto il weekend aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutte in diretta con la qualità del 4k, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 28 a lunedì 31 agosto, appuntamento con la seconda giornata della stagione. Domenica alle 20.45 in campo Cagliari-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì doppio appuntamento: alle 18.30 fischio d’inizio di Lecce-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, mentre, alle 20.45 sarà il momento di Atalanta-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.
Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, negli hotel e negli altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera alle 20.00 appuntamento con Speciale Campo Aperto condotto da Leo Di Bello, con Riccardo Gentile, Stefano De Grandis e Luca Tommasini. Spazio alle 22.45, a Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Capri, racconterà la giornata di Serie A e le trattative di mercato estive insieme a Gianluca Di MarzIo, Fayna, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino, Lorenzo Minotti e Aldo Serena. Sabato si parte alle 14, alle 17 e alle 17.30 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Marco Nosotti e Stefano De Grandis. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Alle 20.45 appuntamento con Leo Di Bello e Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti in studio di Michele Padovano, Dario Massara e Riccardo Gentile. La domenica sportiva si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 15, con Roberto Noè, insieme ad Angelo Carotenuto e Maurizio Compagnoni. Alle 18 spazio a Campo Aperto condotto da Leo Di Bello, con Walter Zenga, Marco Bucciantini, Riccardo Gentile e Luca Tommasini. Al termine dei match appuntamento con Sky Calcio Club, il salotto della domenica condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con la cronaca di Campo Aperto con Leo Di Bello, per poi concludere la giornata con Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che racconterà le ultime trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Fayna, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione della 2^ giornata su Sky e NOW
Venerdì 28 agosto
- dalle 20.00: Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Stefano De Grandis e Luca Tommasini
- dalle 22.45: Calciomercato-L’originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino, Lorenzo Minotti e Aldo Serena
Sabato 29 agosto
- dalle 14, dalle 17 e dalle 17.30: Casa dello Sport con Mario Giunta, Marco Nosotti e Stefano De Grandis
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Saturday Night Sky con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
- dalle 20.45: Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Michele Padovano, Dario Massara e Riccardo Gentile
Domenica 30 agosto
- dalle 15.00: Casa dello Sport con Roberto Noè, Angelo Carotenuto e Maurizio Compagnoni
- dalle 18.00: Campo Aperto con Leo Di Bello, Walter Zenga, Marco Bucciantini, Riccardo Gentile e Luca Tommasini
- alle 20.45: CAGLIARI-INTER su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Gobbi; Inviati Valentina Caruso, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
- dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
Lunedì 31 agosto
- dalle 18.00 e dalle 20.40: Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello Alessio Scarchilli e Riccardo Gentile
- dalle 20 e dalle 22.50: Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzo, Fayna, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
- alle 18.30: LECCE-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.Telecronaca Davide Polizzi; commento Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
- alle 20.45: ATALANTA-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara; commento Riccardo Montolivo; inviati Marina Presello e Marco Nosotti