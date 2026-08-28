Da venerdì 28 a lunedì 31 agosto la seconda giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: Cagliari-Inter, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Per tutto il weekend aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutte in diretta con la qualità del 4k, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 28 a lunedì 31 agosto, appuntamento con la seconda giornata della stagione. Domenica alle 20.45 in campo Cagliari-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì doppio appuntamento: alle 18.30 fischio d’inizio di Lecce-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, mentre, alle 20.45 sarà il momento di Atalanta-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, negli hotel e negli altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business.