La partita tra Juventus e Parma della 2^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 29 agosto alle ore 20.45 in diretta sull' app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Parma

Questo sarà il 57° incontro tra Juventus e Parma in campionato. I bianconeri ne hanno vinti 28 fin qui: solo Roma (37) e Milan (30) hanno ottenuto più successi contro i gialloblù. Inoltre, i 103 gol realizzati contro il Parma sono un bottino inferiore soltanto a quello della Roma (105). La squadra di Carlos Cuesta è quella contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe in Serie A tra quelle contro cui ha sempre trovato la rete (28). I bianconeri puntano a vincere le prime due partite di Serie A per la terza stagione consecutiva, riuscendoci nel caso ogni volta con un allenatore diverso (Thiago Motta, Igor Tudor e Luciano Spalletti): sarebbe la prima volta che succede dal periodo tra il 1947 e il 1949. Il Parma ha perso al debutto in campionato contro il Cagliari e cercherà di evitare la seconda sconfitta nelle prime due giornate, evento che non si verifica dal 2020/21. Nelle ultime 21 stagioni di Serie A, i gialloblù hanno vinto la prima trasferta stagionale in una sola occasione (1V, 8N, 12P). Nella prima giornata di Serie A, Francisco Conceicao è stato il giocatore che ha effettuato più tocchi in area avversaria (12) e tentato più dribbling (8, di cui 4 riusciti); il Parma è una delle 2 squadre, insieme al Torino, contro cui l'esterno della Juventus ha già fornito 2 assist in campionato. Enrico Delprato, l'unico giocatore attualmente al Parma ad aver segnato contro i bianconeri in Serie A, è dopo la prima giornata uno dei 3 difensori con più tiri in questo campionato (3), a pari merito con Hassane Kamara e Thierry Correia.